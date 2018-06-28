《國金與投資－曾廣標》從貿易戰到貨幣戰？

《國金與投資》當美國與各國展開貿易戰之際，美元持續走強，影響到美國製貨品的出口競

爭力，這是特朗普所不能控制的。美元的回升，主要是由於聯儲局的加息可能提速，令到利率正

常化仍落後的歐元受壓。與此同時，「方興未艾」的貿易糾紛帶來了不明朗因素，令到新興國家

的貨幣普遍向下調整，國際熱錢回流美國找機會，因此，在美元轉強的同時，美股的表現相對上

較其他國家的股市為佳，盡管近期亦從高位調整。



＊人民幣兌美元跌卻非弱勢貨幣＊



美元指數一度回升至９５以上，近日，人民幣匯價出現較大的跌幅，離岸價挑戰６﹒６水平

，有人唱美元兌人民幣會升至７字。不過，與其他新興貨幣以至歐元相比，人民幣今年實際上仍

相對強勢，即是說，人民幣的匯價仍較為跟美元走，兌一子籃子貨幣走強，只是兌美元走弱。



＊降準表明：不再跟隨美元強勢＊



然而，這種情況在人民銀行連番宣布降準後引來了一些新看法，有認為中國貨幣政策轉寬鬆

，是人民幣將繼續走弱的一個重要訊號，甚至有認為，中國當局將縱容人民幣匯價向下，以增加

中國貨品的市場競爭力，從而應付美國可能對中國貨品全面加徵關稅。

儘管降準備有特定的目標，不是全面的寬鬆，然而，在美國提速加息之際降準，即是人民幣

不打算繼續跟隨美元走強，這可能反映出決策當局首先要保住的是出口的競爭力。

去年，人民幣兌美元有較大的回升，令到出口商的毛利受壓，這本來亦想帶來減少美國對華

貿易逆差的效應，然而，美國經濟好轉民眾勇於消費，這令到中國對美順差難減。



＊強貨幣增進口特朗普並不領情＊



為了應付特朗普的需索，中國曾提出大量進口農產品和天然氣，以利於特朗普向粉絲交待以

應付１１月的中期選舉。然而，特朗普發覺在貿易政策向全球強硬有利他的支持率上升，如今，

特朗普被全球喊打，但他在美國的支持率，已進一步回升至４５％，遠高於去年的３２％低位。



＊針對美名單電單車歐盟有收獲＊



反攻是最好的防衛，例如，歐盟集中打擊美國名牌哈利電單車，特朗普也要擔心可能會帶來

職位流失。為了避免急升２５％的關稅，電單車公司準備把輸往歐盟的電單車改為在第三國生產

。對此，特朗普大罵哈利是投降派，準備要向它徵收超高稅云云。

歐盟及歐洲大國的領導人並不是省油的燈，會對準美國的弱點出招，使特朗普在出招打擊歐

洲汽車時會有所顧忌，要考慮對方的回擊。



＊中國全力打農產品刺痛特朗普＊



中國現時一樣，若美國開始加徵懲罰性關稅，中國必定針對美國農業作為回擊，美國農業州

集中於中西部，是兩大黨每次選舉必爭之地，專家們預期中方的報復將令美國農產品出口減少四

成。

因此，中國在貿易戰絕非是無牌可打，或少牌可打，事實上若美方向更多中國產品開徵關稅

，受害的不僅是中國出口商，還有美國的消費者。此外，限制中國企業在美投資及進一步收緊高

科技出口，其實也會影響美國的就業職位，實質上仍是雙輸。



＊人民幣幣值只宜跟隨大隊轉弱＊



在應付貿易戰時，中國要設法擴大內需市場，客觀上需要相對寬鬆的貨幣政策，而這也定必

會令人民幣走弱，間接有利於中國貨品的出口競爭；然而，筆者認為這不是匯率戰，因為若人民

幣過弱，只會引來更多貿易夥伴的不滿。因此，人民幣頂多只應跟隨歐元向下，以維護出口的競

爭力。

稍弱的人民幣有利於外資進來買廉價的Ａ股；然而，當貨幣持續向下時，亦會令到本國投資

者虛怯，導致股匯齊跌，產生「負財富效應」。因此，「弱人民幣」不應是貿易戰的武器。

《資深評論員 曾廣標》

