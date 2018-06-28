《施凌觀點－施宏毅》５個金錢觀，過富足的人生

《施凌觀點》今天想跟大家分享金錢觀，１０年來筆者都會看這《Ｒｅｌｅａｓｉｎｇ

Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｐｒｏｖｉｓｉｏｎ》，這本關於怎樣看待金錢的書。今次整合了五個，

會影響投資心態以及結果的重要觀念和大家分享。



＊第一：「感恩的心」＊



在制定自己的投資組合、利潤和目標前，一定要問自己真正需要甚麼？選擇的優先排序是怎

樣？年輕時可能會認為，滿足是來自於擁有多少物質，甚麼家庭?事業?興趣都是其次。不過很

多「成功人士」有很豐富的物質生活，但一樣生活不開心。感恩的心會讓你看清楚自己真正的需

要，引導你去訂制適合的目標，知道將來大方向的道路要走向哪裡，便可以行少很多冤枉路。



＊第二：金錢令人有選擇＊



有人認為「錢是萬惡之源」，不屑成為想著賺錢，滿身銅臭的人。可是錢真正的作用是讓人

有更多的選擇，有選擇才能作長遠的打算。１０多年前「９．１１」事件發生，筆者家中經濟出

問題，加上投資失利，有一段長時間，只能相當短視，為生存日過一日，完全不知為何日子要過

得那麼苦。當生活有保障，有溫飽有地方住，有了基本的安全網，才可以作長遠打算。然而安全

網不會自己出現，而是今天的自己一步一步去編織，所以今日有沒有做出適當的決定，就影響日

後能否有選擇權。



＊第三：耐性＊



如果做組合之前沒有耐性會有甚麼結果呢？你會追求快速回報，但是參考即將「上岸」或已

經上了岸的人，你會發現有增長的投資都是要等的。或許是一年、五年甚至是１０年，但一定不

會是一日或是一個月時間。投機和賭博有機會快速贏取回報，但是誰可以靠賭博或者投機上岸變

富翁呢？如果真的有，又為何會是你？最大機會令資產穩定增長，一定是耐性。當你有正確目標

及工具再加上「等待」，就會有更大贏面。



＊第四：不要貪心＊



每個人都會貪婪，這是人性，但若果太貪心，為了賺取更多的回報而去借錢，隨時出事。之

前有提過借錢做生意或投資是可以的，但前題是你要很熟悉該項目。「有膽量」是好事，但膽量

是建基於經驗之上，沒有經驗就不要講膽量。以借貸投入一個自己不熟悉的市場，有如在打劫未

來的自己，一輸就把將來都輸掉，破產後翻身的機會實在微乎其微！



＊第五：分享＊



最後金錢觀是最難掌握的一個，就是分享、回饋社會。有些人可能會覺得捐錢到慈善機構，

只是裝作有社會責任，其實「分享」真正義意，是讓自己有感恩的心（回到第一點）。賺了錢後

有能力回饋社會去幫助其他有需要的人，會令到心靈感恩滿足，幫大家回到第一點的感恩和懂得

滿足自己。學懂感恩才會令設下的目標不會過分偏離，所以第一點至第五點是一個不可獨立分割

的循環。

這本書筆者看了１０年，當中的５個金錢觀一直影響著我的投資決定。希望今次的分享，可

以幫大家找到平衡，讓大家成為一個真正「富足」的人。

《施凌學會ＣＥＯ及「我要做股神」專頁創辦人 施宏毅》

