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28/06/2018 09:05

【小米上市】小米（０１８１０）截孖展，傳再現抽飛超購僅約１倍

　　《經濟通通訊社２８日專訊》小米（０１８１０）昨日（２７日）截孖展，市場消息指，再
有券商遭抽飛。各券商均表示沒有投資者落頭槌飛，只計孖展，多間券商合共僅錄４９﹒３億元
，僅較公開發售部分的２３﹒９８億元，超購１﹒０６倍。市場原先預期，小米能錄得千億孖展
認購。
　　小米招股價介乎１７至２２元，以每手２００股計，散戶入場費約４４４４﹒３元，預料
７月９日上市。（ｍｌ）

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