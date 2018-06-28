【小米上市】小米（０１８１０）截孖展，傳再現抽飛超購僅約１倍

《經濟通通訊社２８日專訊》小米（０１８１０）昨日（２７日）截孖展，市場消息指，再

有券商遭抽飛。各券商均表示沒有投資者落頭槌飛，只計孖展，多間券商合共僅錄４９﹒３億元

，僅較公開發售部分的２３﹒９８億元，超購１﹒０６倍。市場原先預期，小米能錄得千億孖展

認購。

小米招股價介乎１７至２２元，以每手２００股計，散戶入場費約４４４４﹒３元，預料

７月９日上市。（ｍｌ）

