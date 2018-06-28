《經濟通通訊社２８日專訊》本地傳媒引述未具名消息人士的話報道稱，香港特區行政長官
林鄭月娥及行政會議可能於今日（２８日），批准將資助房屋定價降至比市場價低約５０％，以
使市民更負擔得起資助房屋，目前資助房屋定價較市場價低３０％。
據悉，此次會議還將討論其他房屋新政，包括將最初規定用於興建私樓的至少五幅地塊，改
為興建資助房屋，以及開徵一手房空置稅，並可能於明日（２９日）宣布其中部分政策。（ｍｌ
）
28/06/2018 09:05
【本港樓市】消息指，港府將批准居屋定價較市價低五成
《經濟通通訊社２８日專訊》本地傳媒引述未具名消息人士的話報道稱，香港特區行政長官
林鄭月娥及行政會議可能於今日（２８日），批准將資助房屋定價降至比市場價低約５０％，以
使市民更負擔得起資助房屋，目前資助房屋定價較市場價低３０％。
據悉，此次會議還將討論其他房屋新政，包括將最初規定用於興建私樓的至少五幅地塊，改
為興建資助房屋，以及開徵一手房空置稅，並可能於明日（２９日）宣布其中部分政策。（ｍｌ
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