【企業盈警】民眾金融（０２７９）年度溢利預測降至３﹒０３億元

《經濟通通訊社２８日專訊》民眾金融（００２７９）修正盈利預測，集團預期截至

２０１８年３月３１日止年度將錄得溢利淨額由原預期的７﹒５６億元修正為３﹒０３億元。該

修訂主要由於應收貸款的減值虧損撥備約３﹒２億元；及應收帳款的減值虧損撥備約１﹒３５億

元。

該公司將於明天（２９日）公布業績。（ｋｚ）

