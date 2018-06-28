《經濟通通訊社２８日專訊》民眾金融（００２７９）修正盈利預測，集團預期截至
２０１８年３月３１日止年度將錄得溢利淨額由原預期的７﹒５６億元修正為３﹒０３億元。該
修訂主要由於應收貸款的減值虧損撥備約３﹒２億元；及應收帳款的減值虧損撥備約１﹒３５億
元。
該公司將於明天（２９日）公布業績。（ｋｚ）
28/06/2018 08:54
【企業盈警】民眾金融（０２７９）年度溢利預測降至３﹒０３億元
《經濟通通訊社２８日專訊》民眾金融（００２７９）修正盈利預測，集團預期截至
２０１８年３月３１日止年度將錄得溢利淨額由原預期的７﹒５６億元修正為３﹒０３億元。該
修訂主要由於應收貸款的減值虧損撥備約３﹒２億元；及應收帳款的減值虧損撥備約１﹒３５億
元。
該公司將於明天（２９日）公布業績。（ｋｚ）
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