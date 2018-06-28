友邦騰訊回勇，港股半日升１４１點報２８４９８，成交５９３億元

《經濟通通訊社２８日專訊》美國總統特朗普或軟化限制中國投資的立場，市場對貿易戰的

緊張情緒暫得以紓緩，美股早段一度全線造好，但後段卻掉頭向下，道指跌１６５點，報

２４１１７點。標指軟２３點，報２６９９點。納指挫１１６點，報７４４５點。

是日為期指結算日。港股連跌三日累挫９８２點後，今早窄幅高開１１點，其後雖一度倒跌

４０點，但已半日最大跌幅，低見２８３１６點。隨著石油股延續升勢，加上港交所

（００３８８）、騰訊（００７００）及友邦（０１２９９）等重磅股帶頭反彈，港股半日拾級

而上，升幅最多擴至２１１點，高見２８５６７點，最終半日收升１４１點或０﹒５％，報２８

４９８點。成交５９２﹒５３億元。

國指升２６點或０﹒２４％，報１０９０５點。滬指揚６點或０﹒２４％，報２８１９點。



＊油價再急彈油股續強勢，瑞聲昨挫逾７％後反彈＊



油價昨日（２７日）因美國原油庫存驟降加劇供應憂慮而上升，石油股再獲追捧，中海油（

００８８３）半日急升３﹒５％，報１３﹒４４元，為升幅最大藍籌兼最佳國指成份股。中石油

（００８５７）漲３﹒１５％，報５﹒９元。中石化（００３８６）走高２﹒３４％，報

７﹒０１元。油服股方面，安東油服（０３３３７）漲５﹒７７％，報１﹒１元。中海油服

（０２８８３）升３﹒３１％，報７﹒５元。中石化油服（０１０３３）走高６％，報１﹒０６

元。

瑞聲（０２０１８）昨日急挫７﹒３％後，今反彈３﹒１５％，報１０４﹒７元。舜宇

（０２３８２）漲２﹒９９％，報１４１﹒２元。丘鈦科技（０１４７８）跌２﹒３１％，報５

﹒９１元。鴻騰精密（０６０８８）升２﹒４％，報３﹒４２元。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒５５％，報７２﹒９元。港交所漲０﹒９６％，報

２３２﹒６元。騰訊抽高１％，報３８１﹒２元。中移動（００９４１）軟０﹒３６％，報

６８﹒５５元。建行（００９３９）跌０﹒４２％，報７﹒０９元。工行（０１３９８）走低０

﹒５２％，報５﹒７５元。平保（０２３１８）軟０﹒４９％，報７１﹒４５元。



＊賭股走低汽車股上揚，滬指回升中資券商股回勇＊



濠賭股全線下滑，銀娛（０００２７）跌１﹒５１％，報５８﹒８元。澳博

（００８８０）走低１﹒３７％，報９﹒３７元。永利澳門（０１１２８）跌２﹒１７％，報

２４﹒７５元。美高梅（０２２８２）急挫３﹒５６％，報１７﹒８６元。金沙中國

（０１９２８）跌０﹒７３％，報４０﹒９元。

工信部整車出廠合格證產量數據顯示，５月國內新能源客車產量１﹒４９萬輛，較４月的

７１６２輛增長１０７﹒８％，按年增長６５４％。汽車股普遍向上，吉利（００１７５）升１

﹒６２％，報２０﹒１元。東風（００４８９）漲２﹒７３％，報８﹒２９元。華晨

（０１１１４）揚２﹒７１％，報１３﹒６４元。長汽（０２３３３）跌１﹒８％，報５﹒９９

元。比亞迪（０１２１１）升０﹒７６％，報４６﹒３５元。

滬指今日微升，且內地盈記證券及期貨、基金管理公司機構監管費免收三年，廣發証券

（０１７７６）升２﹒８８％，報１１﹒４２元。中信証券（０６０３０）漲２﹒５９％，報

１５﹒８４元。華泰六八八六（０６８８６）升２﹒２８％，報１２﹒５４元。中國銀河

（０６８８１）揚２﹒２１％，報３﹒９７元。（ｔｔ）

