《盤後部署》貿易戰續困擾，兩萬八防守力不足，港股或進一步向下

《經濟通通訊社２８日專訊》貿易戰緊張情緒暫得以紓緩，美股昨晚（２７日）早段一度全

線造好，但後段卻掉頭向下，道指收跌１６５點。是日為港股期指結算日，在連跌三日累挫約

９８２點後，大市今早窄幅高開１１點，其後雖一度倒跌１８７點至２８１６９。但隨著石油股

延續升勢，部分重磅股如友邦（０１２９９）帶頭反彈，收漲近３巴仙報６８﹒１元，帶領港股

拾級而上，升幅最多擴至２１１點至２８５６７點。

但午後傳出行會通過徵收空置稅，本地地產股偏軟，而中資金融及內房股續捱沽，限制港股

升幅，全日收升１４１點或０﹒５％，報２８４９７點。主板成交１１７２﹒５１億元，較上日

減少３﹒３４％。

國指跌１０點或０﹒１％，報１０８６８點。滬指失守２８００關，收跌２６點或

０﹒９３％，報２７８６點。



＊美國在中美貿易戰立場搖擺不定＊



美國政府原定周五（２９日）公布針對中國投資美國科企的措施詳情，但總統特朗普周三表

示接受財政部的建議，通過利用外國投資美國委員會（ＣＦＩＵＳ）審查的方式，限制中國及其

他國家投資美國的敏感技術。

財長姆欽接受ＣＮＢＣ訪問時稱，美國須採取必要工具來保障投資，懶理對手是中國或其他

國家。他續稱，有關措施非只是針對中國，但美方於其他重要領域同需保障科技是否轉移到中國

。

外媒引述官員稱，特朗普在貿易戰交鋒前，作出戲劇性讓步，背後的動機有可能為雙方重啟

貿易談判，兩國的貿易戰局勢有機會再出現變改。



＊政治市難預測港股或進一步向下＊



港股今日雖然曾經強勢反彈逾兩百點，不過由於正值期指結算日及半年結前夕，大市完全未

能在高位企穩，大部分時間保持好淡爭持。受累於貿易戰局勢不穩定，港股自月初至今一直保持

疲弱，並已多日處於俗稱「牛熊分界線」的２５０天線之下。此輪跌勢更不是只有市跌，而是有

多個板塊均同步走軟，包括中資金融股及內房股等，相信未來大市繼續向下的機會大。

此外，中美貿易戰持續困擾環球金融市場，由於政治市難以預測亦無從控制，預計港股短期

內難以走出困局，兩萬八基本上防守力不足，有機會進一步向下至２７５００點水平。（ａｌ）

