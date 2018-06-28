【中興事件】美國眾議院通過國防開支禁止採購中興及華為電訊設備

《經濟通通訊社２８日專訊》美國眾議院通過在２０１９財年國防支出法案中，納入禁止政

府採購中興通訊（００７６３）（深：００００６３）和華為製造的電訊設備。眾議院以口頭表

決通過這項修正案。（ｅｃ）（ｚｚ）

