【國際要聞】特朗普及普京達成舉行峰會，地點或在赫爾辛基

《經濟通通訊社２８日專訊》美俄政府周三達成協議，美國總統特朗普與俄羅斯總統普京將

舉行峰會，將於今日宣布峰會舉行的時間和地點。特朗普表示，他與普京的會晤可能在７月

１１至１２日的北大西洋公約組織（ＮＡＴＯ）峰會後舉行，他還證實芬蘭首都赫爾辛基是可能

的會面地點之一。

特朗普表示，兩人在會面討論包括敘利亞及烏克蘭問題。（ｅｃ）

