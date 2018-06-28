《經濟通通訊社２８日專訊》新西蘭央行周四一如市場預期維持指標利率在１﹒７５％不變
，為連續第１１次維持不變，因其致力於將溫和的通脹率，推升至目標區間中間位２％。
然而，央行警告經濟增長放緩及全球貿易摩擦等前景的風險，表明其維持紀錄低位利率一段
時間的決心。
新西蘭第一季國內生產總值（ＧＤＰ）增長率降至０﹒５％，顯示樓市降溫和企業信心下滑
，可能令經濟進入疲弱階段。
新西蘭元兌美元在政策聲明公布下跌，最新報０﹒６７８３╱８８。（ｅｃ）
28/06/2018 08:29
《地區經濟》新西蘭央行維持利率不變合預期，警告經濟增長緩慢
《經濟通通訊社２８日專訊》新西蘭央行周四一如市場預期維持指標利率在１﹒７５％不變
，為連續第１１次維持不變，因其致力於將溫和的通脹率，推升至目標區間中間位２％。
然而，央行警告經濟增長放緩及全球貿易摩擦等前景的風險，表明其維持紀錄低位利率一段
時間的決心。
新西蘭第一季國內生產總值（ＧＤＰ）增長率降至０﹒５％，顯示樓市降溫和企業信心下滑
，可能令經濟進入疲弱階段。
新西蘭元兌美元在政策聲明公布下跌，最新報０﹒６７８３╱８８。（ｅｃ）
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