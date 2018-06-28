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即市新聞

28/06/2018 17:29

《台股攻略－馮偉明》台股今日跌４６點，失守１０７００點關卡

　　《台股攻略》台股今日開低走低，跌４６﹒７５點，收１０６５４﹒２８點，成交金額為新
台幣１３１３﹒９９億元。
　　台股今日摩台期結算，台積電有沽壓填息氣勢，即使大立光略有反彈以及太陽能和被動族群
有買盤加持，仍不敵權值股走跌壓力。電子三雄今日是拖累大市的關鍵，台積電雖一度翻紅，但
終場微跌作收，繼續第４日貼息；鴻海在測試新台幣８０元支撐；大立光則一度收復５日線、
１０日線及月線。被動元件延續昨日早盤的走勢，國巨雖未能再度收復新台幣１１００元，但全
場仍在平盤之上，今日舉行股東會的華新科則在尾盤展現強勁氣勢，以最高點新台幣３９０元作
收；興勤、奇力新、禾伸堂及凱美等於早市微升，但終場收黑。太陽能族群方面，達能、昇陽光
電、茂迪、昱晶及新日光等漲停，太極、元晶等也收紅。ＭＯＳＦＥＴ概念股則因宜特將切入產
業，帶動大中、尼克森及杰力跟進反彈。
　　國際股市動盪，美元指數持續向上，吸引外資回流美國，在新台幣匯率及國際股市未穩定的
情況下，預期台股短線或仍有低點，權值股將成為外資的沽貨對象。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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