《台股攻略－馮偉明》台股今日跌４６點，失守１０７００點關卡

《台股攻略》台股今日開低走低，跌４６﹒７５點，收１０６５４﹒２８點，成交金額為新

台幣１３１３﹒９９億元。

台股今日摩台期結算，台積電有沽壓填息氣勢，即使大立光略有反彈以及太陽能和被動族群

有買盤加持，仍不敵權值股走跌壓力。電子三雄今日是拖累大市的關鍵，台積電雖一度翻紅，但

終場微跌作收，繼續第４日貼息；鴻海在測試新台幣８０元支撐；大立光則一度收復５日線、

１０日線及月線。被動元件延續昨日早盤的走勢，國巨雖未能再度收復新台幣１１００元，但全

場仍在平盤之上，今日舉行股東會的華新科則在尾盤展現強勁氣勢，以最高點新台幣３９０元作

收；興勤、奇力新、禾伸堂及凱美等於早市微升，但終場收黑。太陽能族群方面，達能、昇陽光

電、茂迪、昱晶及新日光等漲停，太極、元晶等也收紅。ＭＯＳＦＥＴ概念股則因宜特將切入產

業，帶動大中、尼克森及杰力跟進反彈。

國際股市動盪，美元指數持續向上，吸引外資回流美國，在新台幣匯率及國際股市未穩定的

情況下，預期台股短線或仍有低點，權值股將成為外資的沽貨對象。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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