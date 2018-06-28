《經濟通通訊社２８日專訊》有才天下（０６１００）明天（２９日）掛牌，今日於輝立交
易場開報３０﹒０５元，較招股價３３元低８﹒９４％。
耀才暗盤交易場方面，現報３１﹒２元，低招股價５﹒４５％。（ａｌ）
28/06/2018 16:17
【新股上市】有才天下（６１００）暗盤開３０﹒０５元，潛水９％
《經濟通通訊社２８日專訊》有才天下（０６１００）明天（２９日）掛牌，今日於輝立交
易場開報３０﹒０５元，較招股價３３元低８﹒９４％。
耀才暗盤交易場方面，現報３１﹒２元，低招股價５﹒４５％。（ａｌ）
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