《窩輪豪情－梁業豪》牛熊證交易被取消的情況

《窩輪豪情》由於強制收回事件發生的時間與停止牛熊證買賣的時間之間或會出現少許時差

，可能會有少量交易於強制收回事件發生後才達成，並被市場參與者確認。然而，任何於強制收

回事件發生後才執行的交易，將不會被交易所承認，並會被取消。因此，投資者買賣接近收回價

的牛熊證時，必須額外小心。發行商會於強制收回事件發生後３０分鐘內，通知市場確實的收回

時間，交易所亦會將因於強制收回事件發生後才達成，而被取消的交易資料發布予有關市場參與

者，讓他們通知其客戶。若投資者不清楚交易是否於強制收回事件發生後才達成，或有否被取消

，應向其經紀查詢。

投資者現可透過香港交易所現貨市場的自動對盤及成交系統（ＡＭＳ╱３）買賣牛熊證，交

易時間跟股票買賣一樣。至於交易貨幣，可以是港元或美元，視乎發行商所發行的牛熊證條款而

定。牛熊證需按完整的買賣單位（稱為「手」）進行交易，不設碎證交易。一手可以代表１萬份

牛熊證或其他數量，會於上市文件上訂明。與買賣股票一樣，牛熊證的交易費用包括經紀佣金、

證監會徵費、交易所費用與投資者賠償徵費（於２００５年１２月起暫停徵收）。最後，一般以

現金交收的牛熊證買賣均毋須繳付印花稅，但投資者應參閱上市文件，以作確實。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

