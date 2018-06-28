《經濟通通訊社２８日專訊》有才天下（０６１００）公布招股結果，發售價定為３３元，
為招股價範圍２８﹒５０至３５﹒５０元中間偏上水平，預計是次集資淨額為２７﹒７億元。
公司合共接獲２９９８份有效申請，認購１９１４﹒８萬股香港發售股份，超購約１﹒１８
倍。國際發售提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購。
認購一手穩中一手，人人有份。
股份明天（２９日）掛牌，一手２００股。（ｆｆ）
28/06/2018 09:27
【ＩＰＯ反應】有才天下（０６１００）略高中間定價，人人有份
《經濟通通訊社２８日專訊》有才天下（０６１００）公布招股結果，發售價定為３３元，
為招股價範圍２８﹒５０至３５﹒５０元中間偏上水平，預計是次集資淨額為２７﹒７億元。
公司合共接獲２９９８份有效申請，認購１９１４﹒８萬股香港發售股份，超購約１﹒１８
倍。國際發售提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購。
認購一手穩中一手，人人有份。
股份明天（２９日）掛牌，一手２００股。（ｆｆ）
|生財有道28/06/2018
【大灣區】港80後 中山升呢記
|剖析天下27/06/2018
貿易戰 誰是受害者？
|剖析天下27/06/2018
俄國能否憑世界盃 重振經濟？
|FOCUS27/06/2018
【FOCUS】侵侵再落投資牌 阿爺綢繆「全國皆兵」持久戰
|國際動態27/06/2018
美海關暫停檢控 非法移民家長
|FOCUS26/06/2018
【FOCUS】「賈布斯」獲恒大馳援 「雷布斯」跌回現實
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰