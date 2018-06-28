【ＩＰＯ反應】有才天下（０６１００）略高中間定價，人人有份

《經濟通通訊社２８日專訊》有才天下（０６１００）公布招股結果，發售價定為３３元，

為招股價範圍２８﹒５０至３５﹒５０元中間偏上水平，預計是次集資淨額為２７﹒７億元。

公司合共接獲２９９８份有效申請，認購１９１４﹒８萬股香港發售股份，超購約１﹒１８

倍。國際發售提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購。

認購一手穩中一手，人人有份。

股份明天（２９日）掛牌，一手２００股。（ｆｆ）

