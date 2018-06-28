《談國論企－黎偉成》消費零售轉弱亦憂中美貿戰

《談國論企》中國的社會消費品零售總額於２０１８年５月的同比增長明顯收窄，如全國固

定資產投資（不含農戶）似乎顯示消費者對特朗普自３月掀起的美中貿易戰感到憂慮，產生的初

步壓力。政府宜強化以供給側為主的內部消費需求，配以財政、貨幣的宏觀政策，盡力減低實體

經濟受到可能出現的貿戰衝擊和損失，成貿戰兩者皆損之相對「贏家」。



＊高級及日需消費品零售銷情均收窄屬劣象＊



來自中國國家統計局所發布的最新數據，顯示社會消費品零售總額２０１８年５月份達

３﹒０３萬億元的同比增長８﹒５％，較對上一個月的９﹒５％增幅少增０﹒９個百分點，而４

月份達９﹒４％的環比跌幅亦為０﹒７個百分點，相對於２０１７年５月份仍持平於上月之

１０﹒７％增幅更是少增２﹒２個百分點之普，便可在相當程度反映出內地消費者即使在零售淡

季，對線上、線下的消費購物態度，十分審慎。

此與固投於２０１８年１－５月份的表現相當遜色之因相同，因：中國的製造業特別是科技

方面的公司企業在特朗普於３月份開始特別對準中國輸美的各種各樣商品加徵關稅，限制在美投

資，和單方懲罰個企，顯然使中國的企業開始採取較為審慎的發展政策，遂使消費者對購物和服

務的需求相應小心而為之，此說可印證於多個零售環節：

特別是（甲）社會消費零售總額中的限額以上單位於５月份達１﹒１４７７億元，同比增長

５﹒５％，相對於４月份所增的７﹒８％顯著少增２﹒３個百分點之普，此因（一）商品零售中

的（Ａ）限額以上單位商品零售１﹒０７３１萬億元同比增長５﹒６％，相對於對上一個月的７

﹒８％升幅少增２﹒２個百分點，和（Ｂ）餐飲方面７４１億元所增４﹒５％，更是少增

２﹒４個百分點。此二數於２０１７年５月份均增９﹒２％，便可見高層面的消費品零售情況欠

佳。

高消費項目零售銷售急轉直下，所涉的（二）實際零售情況，為（１）化妝品２０１億元同

比即使增長１０﹒３％，卻遠低於對上一個月增幅１５﹒１％達４﹒８個百分點，而２０１７年

５月份的升幅仍達１２﹒９％；（２）汽車類銷售３，１０９億元同比減少１％，較４月份尚升

３﹒５％表現更差，和此數於２０１７年同期更上升７％。

至於（二）民生所需的消費品零售，表現同樣差強人意，如（ｉ）服裝鞋帽、針紡織品的零

售額１，０５３億元的增長６﹒６％，相對於４月份所增的９﹒２要高０﹒７個百分點，和比上

年度同期的０﹒７個百分點少增０﹒７個分點，大有節節倒退劣象，反而外來投資於２０１７年

消費；（ｉｉ）日用品零售４，７０８億元同比增長，雖仍保持１０﹒３％之雙位數，卻比４月

份所增１２％少增１﹒７個百分點；（ｉｉｉ）建築及裝潢材料網金屬材料２１１億元同比僅增

６﹒５％，相對於４月份的１１﹒４％升幅少增４﹒９個百分點。

加上（三）全國網上零售額３﹒２６９１萬億元同比增長３０﹒７％，比對上一個月的

３２﹒４％升幅少增１﹒７個百分點，其中網上實物銷售銷售２﹒４８１９萬億元同比增

３０％，環比少增１﹒２個百分點。



＊網上零售銷售之高增長亦告放緩待提升＊



要是特朗普強化針對「中國製造２０２５」，如於７月６日正式對華輸美指定商品加徵關稅

，引發貿易戰，甚至此戰在特朗普「單邊主義」和極度「個人霸道主義」劣思劣行不斷惡化，當

會對中國企業在本土的固投相應減少。

我相信特朗普至今仍絲毫未改其「單邊主義」和極度「個人霸道主義」劣性，故由此人引發

的對華甚至對全世界的貿戰，機會相當大，當然亦有很大可能不斷惡化，故中國政府可以考慮採

取多項積極、主動的政策性措施，力抗特朗普之惡性挑戰和壓力。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

