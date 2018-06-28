《中資異動》航空股續受累油價急升，東航挫近４％，暫連跌１０日

《經濟通通訊社２８日專訊》東方航空（００６７０）Ｈ股現價下跌３﹒８９％，報
５﹒１９元，盤中低見５﹒１２元，創六個月新低；成交約２６１萬股，涉資１３７９萬元。東
航暫連跌十日，以現價計，累挫２３﹒９８％。Ａ股（滬：６００１１５）現價６﹒４８元人民
幣，下跌３﹒７１％，成交４２０３萬元人民幣，涉及６４５萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價
４９﹒４６％。
油價周三（２７日）因美國原油庫存驟降加劇供應憂慮而上升。美國８月期油上漲２﹒２３
美元，或３﹒１６％，報７２﹒７６美元。布蘭特８月期油升１﹒３１美元，或１﹒７％，報７
７﹒６２美元。
美國能源資料協會（ＥＩＡ）周三公布的數據顯示，上周美國原油庫存減少近１０００萬桶
，為２０１６年９月以來最大跌幅。
人民幣兌一美元中間價七連跌，今報６﹒５９６０，至逾半年新低，較上個交易日大跌
３９１點子，跌幅創近一年半新低。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開２２７點子，報６﹒６１７７，上個交易日即
期匯率收盤報６﹒５９５０。
表列相關或同板塊股份表現
股份 （編號） 股價 變幅 ∥Ａ較Ｈ溢價
∥（折讓）
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國泰航空（００２９３） １２﹒４４元 下跌１﹒２７％ ∥
∥
航基股份（００３５７） ７﹒４５元 下跌０﹒６７％ ∥
∥
首都機場（００６９４） ７﹒７３元 下跌３﹒５０％ ∥
∥
中國國航（００７５３） ７﹒５３元 上升１﹒６２％ ∥
（滬：６０１１１１） ８﹒７０元人幣 下跌２﹒５８％ ∥＋３８﹒３０％
∥
南方航空（０１０５５） ６﹒１０元 下跌０﹒１６％ ∥
（滬：６０００２９） ８﹒２８元人幣 下跌２﹒１３％ ∥＋６２﹒４８％
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註：Ａ股對Ｈ股溢價或折讓率已反映匯價因素
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