《中資異動》航空股續受累油價急升，東航挫近４％，暫連跌１０日

《經濟通通訊社２８日專訊》東方航空（００６７０）Ｈ股現價下跌３﹒８９％，報

５﹒１９元，盤中低見５﹒１２元，創六個月新低；成交約２６１萬股，涉資１３７９萬元。東

航暫連跌十日，以現價計，累挫２３﹒９８％。Ａ股（滬：６００１１５）現價６﹒４８元人民

幣，下跌３﹒７１％，成交４２０３萬元人民幣，涉及６４５萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價

４９﹒４６％。

油價周三（２７日）因美國原油庫存驟降加劇供應憂慮而上升。美國８月期油上漲２﹒２３

美元，或３﹒１６％，報７２﹒７６美元。布蘭特８月期油升１﹒３１美元，或１﹒７％，報７

７﹒６２美元。

美國能源資料協會（ＥＩＡ）周三公布的數據顯示，上周美國原油庫存減少近１０００萬桶

，為２０１６年９月以來最大跌幅。

人民幣兌一美元中間價七連跌，今報６﹒５９６０，至逾半年新低，較上個交易日大跌

３９１點子，跌幅創近一年半新低。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開２２７點子，報６﹒６１７７，上個交易日即

期匯率收盤報６﹒５９５０。



表列相關或同板塊股份表現



股份 （編號） 股價 變幅 ∥Ａ較Ｈ溢價

∥（折讓）

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國泰航空（００２９３） １２﹒４４元 下跌１﹒２７％ ∥

∥

航基股份（００３５７） ７﹒４５元 下跌０﹒６７％ ∥

∥

首都機場（００６９４） ７﹒７３元 下跌３﹒５０％ ∥

∥

中國國航（００７５３） ７﹒５３元 上升１﹒６２％ ∥

（滬：６０１１１１） ８﹒７０元人幣 下跌２﹒５８％ ∥＋３８﹒３０％

∥

南方航空（０１０５５） ６﹒１０元 下跌０﹒１６％ ∥

（滬：６０００２９） ８﹒２８元人幣 下跌２﹒１３％ ∥＋６２﹒４８％

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註：Ａ股對Ｈ股溢價或折讓率已反映匯價因素

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