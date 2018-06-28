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28/06/2018 09:43

《中資異動》航空股續受累油價急升，東航挫近４％，暫連跌１０日

　　《經濟通通訊社２８日專訊》東方航空（００６７０）Ｈ股現價下跌３﹒８９％，報
５﹒１９元，盤中低見５﹒１２元，創六個月新低；成交約２６１萬股，涉資１３７９萬元。東
航暫連跌十日，以現價計，累挫２３﹒９８％。Ａ股（滬：６００１１５）現價６﹒４８元人民
幣，下跌３﹒７１％，成交４２０３萬元人民幣，涉及６４５萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價
４９﹒４６％。
　　油價周三（２７日）因美國原油庫存驟降加劇供應憂慮而上升。美國８月期油上漲２﹒２３
美元，或３﹒１６％，報７２﹒７６美元。布蘭特８月期油升１﹒３１美元，或１﹒７％，報７
７﹒６２美元。
　　美國能源資料協會（ＥＩＡ）周三公布的數據顯示，上周美國原油庫存減少近１０００萬桶
，為２０１６年９月以來最大跌幅。
　　人民幣兌一美元中間價七連跌，今報６﹒５９６０，至逾半年新低，較上個交易日大跌
３９１點子，跌幅創近一年半新低。
　　人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開２２７點子，報６﹒６１７７，上個交易日即
期匯率收盤報６﹒５９５０。

　表列相關或同板塊股份表現

　股份　（編號）　　　　　　　股價　　　　　　　變幅　　　　　　　∥Ａ較Ｈ溢價
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥（折讓）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　國泰航空（００２９３）　　１２﹒４４元　　　　下跌１﹒２７％　　∥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　航基股份（００３５７）　　　７﹒４５元　　　　下跌０﹒６７％　　∥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　首都機場（００６９４）　　　７﹒７３元　　　　下跌３﹒５０％　　∥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　中國國航（００７５３）　　　７﹒５３元　　　　上升１﹒６２％　　∥
　　（滬：６０１１１１）　　　８﹒７０元人幣　　下跌２﹒５８％　　∥＋３８﹒３０％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　南方航空（０１０５５）　　　６﹒１０元　　　　下跌０﹒１６％　　∥
　　（滬：６０００２９）　　　８﹒２８元人幣　　下跌２﹒１３％　　∥＋６２﹒４８％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　註：Ａ股對Ｈ股溢價或折讓率已反映匯價因素
　（ｔｔ）

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