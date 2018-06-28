《外匯達仁－盧楚仁》新西蘭下半年不排除有減息可能

《外匯達仁》新西蘭經濟數據表現持續轉差，開始令人擔心民粹主義盛行，經濟開始出現放

緩甚至繼而可能出現衰退。新西蘭繼早前公布了疲弱的ＧＤＰ後，昨日（２７日）澳紐銀行亦公

布了令人相當失望的企業信心指數，數字為－３９％，數據為七個月以來的最低點。

今早（２８日）新西蘭儲備銀行議息後，宣布維持利率在１﹒７５％不變，但會後聲明中表

示，警告經濟增長出現放緩及全球貿易戰風險升溫，並決心維持低利率在一段長時間，該行釋放

帶有憂慮而且非常「鴿派」的訊息。而且目前新西蘭通脹率只有１﹒１％，距離２％的目標仍有

一定距離。所以目前該國不單止沒有加息壓力，若果未來經濟數據表現持續放緩的話，絕對不排

除會減息來支持經濟。如貿易戰的負面概念繼續發酵，作為商品貨幣的紐元亦絕對不能獨善其身

。



＊紐元或下試０﹒６２，旅遊兌換不用急＊



現階段又正值面對美元短期強勢，故眾多非美貨幣當中，除了加元外，筆者最看淡就是紐元

，估計下半年紐元會下試０﹒６２００水平。讀者若要到新西蘭旅遊、投資當地物業又或者子女

到當地留學，不妨可以等到要用紐元的時候才兌換，因紐元弱勢非常明顯，所以絕對不需要著急

兌換。《艾德證券期貨首席投資策略師 盧楚仁》

