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即市新聞

28/06/2018 17:12

《外匯達仁－盧楚仁》新西蘭下半年不排除有減息可能

　　《外匯達仁》新西蘭經濟數據表現持續轉差，開始令人擔心民粹主義盛行，經濟開始出現放
緩甚至繼而可能出現衰退。新西蘭繼早前公布了疲弱的ＧＤＰ後，昨日（２７日）澳紐銀行亦公
布了令人相當失望的企業信心指數，數字為－３９％，數據為七個月以來的最低點。
　　今早（２８日）新西蘭儲備銀行議息後，宣布維持利率在１﹒７５％不變，但會後聲明中表
示，警告經濟增長出現放緩及全球貿易戰風險升溫，並決心維持低利率在一段長時間，該行釋放
帶有憂慮而且非常「鴿派」的訊息。而且目前新西蘭通脹率只有１﹒１％，距離２％的目標仍有
一定距離。所以目前該國不單止沒有加息壓力，若果未來經濟數據表現持續放緩的話，絕對不排
除會減息來支持經濟。如貿易戰的負面概念繼續發酵，作為商品貨幣的紐元亦絕對不能獨善其身


＊紐元或下試０﹒６２，旅遊兌換不用急＊

　　現階段又正值面對美元短期強勢，故眾多非美貨幣當中，除了加元外，筆者最看淡就是紐元
，估計下半年紐元會下試０﹒６２００水平。讀者若要到新西蘭旅遊、投資當地物業又或者子女
到當地留學，不妨可以等到要用紐元的時候才兌換，因紐元弱勢非常明顯，所以絕對不需要著急
兌換。《艾德證券期貨首席投資策略師　盧楚仁》

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