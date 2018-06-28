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即市新聞

28/06/2018 13:07

《異動股》翠華（０１３１４）全年少賺一成一，現跌近２％創新低

　　《經濟通通訊社２８日專訊》翠華控股（０１３１４）現價下跌１﹒８９％，報１﹒０４元
，盤中低見１﹒０２元為上市新低；主動沽盤９０％；成交約４７萬股，涉資４９萬元。
　　公司公布截至２０１８年３月３１日止年度業績，純利８０２０﹒５萬元，跌１１﹒４％，
每股盈利５﹒６８仙，建議派末期息１﹒５仙，特別息派１﹒５仙。
　　期內，收益１８﹒４億元，跌０﹒３％，稅前溢利１﹒０７億元，跌１６﹒６％。
　　現時，恆生指數報２８５１６，上升１５９點或上升０﹒５６％，主板成交６０７﹒３１億
元。上證綜合指數報２８１８﹒４１，上升５﹒２３點或上升０﹒１９％，成交７５４﹒３３億
元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　合興集團　　（０００４７）　　　０﹒１７４元　　　上升１﹒７５％
　　大快活集團　（０００５２）　　３０﹒２５０元　　　上升０﹒８３％
　　大家樂集團　（００３４１）　　１９﹒１２０元　　　下跌０﹒５２％
　　味千（中國）（００５３８）　　　３﹒０８０元　　　上升０﹒３３％
　　稻香控股　　（００５７３）　　　１﹒３８０元　　　上升１﹒４７％
　　唐宮中國　　（０１１８１）　　　１﹒６００元　　　無升跌
　　翠華控股　　（０１３１４）　　　１﹒０４０元　　　下跌１﹒８９％
　　譽宴集團　　（０１４８３）　　　２﹒０１０元　　　無升跌
　　膳源控股　　（０１６３２）　　　９﹒４４０元　　　上升０﹒７５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ａｌ）

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