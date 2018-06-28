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28/06/2018 10:26

【駐京專電】最高法：國際商事法庭６月底前掛牌成立

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》最高人民法院審判委員會專職委員劉貴祥
介紹，最高人民法院基本完成「一帶一路」國際商事爭端解決機制和機構的各項籌備工作，具體
作三方面說明：
　　關於成立國際商事法庭。《意見》要求，最高人民法院在廣東深圳設立第一國際商事法庭，
在陝西西安設立第二國際商事法庭。根據工作安排，國際商事法庭將於６月底前正式掛牌。國際
商事法庭受理平等商事主體之間發生的國際商事糾紛。凡當事人選擇國際商事法庭提起訴訟的，
依法實行一審終審。
　　關於「三位一體」的糾紛解決機制。為了滿足當事人的糾紛解決需求，根據當事人的意願，
可以由國際商事法庭委託國際商事專家委員會成員、國際商事調解機構對國際商事爭議進行調解
，充分發揮調解解決糾紛的作用。國際商事法庭支持具備條件、在國際上享有良好聲譽的國內仲
裁機構，開展涉「一帶一路」國際商事仲裁，中國法院依法提供財產保全、證據保全等方面的司
法支持。國際商事法庭引導、支持當事人採用多元化糾紛解決機制解決糾紛，形成調解、仲裁與
訴訟有機銜接、功能互補的多元糾紛解決機制。
　　關於國際商事專家委員會。是《意見》做出的一項重大制度創新。國際商事專家委員會所選
任的專家委員包括中國及「一帶一路」沿線國家等國內外專家、學者。來自不同法系、不同國家
、不同地區的專家委員組成國際商事專家委員會，具有廣泛的國際性、代表性以及中立性、專業
性。

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