《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》商務部發言人高峰表示，中歐投資協定談
判近期舉行第１８輪談判，爭取在第２０輪談判中就市場准入等問題達成共識。雙方將以更加開
放、靈活、務實的態度推動談判獲得新進展。雙方認為，必須堅決反對單邊主義和貿易保護主義
，警惕貿易保護對世界經濟產生的衝擊和衰退性影響。
高峰表示，中歐經貿高層對話就完善全球經濟治理，推動貿易投資自由化、便利化，發展數
字經濟，防止白色污染，應對氣候變化及農業、金融業方面的合作達成豐富的成果和共識。
28/06/2018 11:24
【駐京專電】商務部：中歐雙方均堅決反對單邊主義和貿易保護主義
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》商務部發言人高峰表示，中歐投資協定談
判近期舉行第１８輪談判，爭取在第２０輪談判中就市場准入等問題達成共識。雙方將以更加開
放、靈活、務實的態度推動談判獲得新進展。雙方認為，必須堅決反對單邊主義和貿易保護主義
，警惕貿易保護對世界經濟產生的衝擊和衰退性影響。
高峰表示，中歐經貿高層對話就完善全球經濟治理，推動貿易投資自由化、便利化，發展數
字經濟，防止白色污染，應對氣候變化及農業、金融業方面的合作達成豐富的成果和共識。
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