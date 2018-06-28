【一帶一路】港鐵（６６）：一帶一路國家有政治風險，投資需謹慎

《經濟通通訊社２８日專訊》港鐵（０００６６）主席馬時亨出席「一帶一路高峰論壇」時

表示，港鐵現時市值達３００億美元，於倫敦、瑞典及澳洲均有鐵路運營經驗，相信「一帶一路

」可帶來龐大業務機遇，將在本港的鐵路運營經驗推展到世界不同地方。

不過他提到，「一帶一路」沿線國家亦存在政治風險，集團在投資時需要採取謹慎態度。

他又指，集團在不同地區發展，員工需要了解當地文化。例如集團在英國、瑞典及澳洲的員

工約一萬人，大部分均是當地員工。（ｃｈ）

