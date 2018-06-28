【一帶一路】邱騰華：與格魯吉亞簽訂ＦＴＡ有助拓展自由貿易方向

《經濟通通訊社２８日專訊》商務及經濟發展局局長邱騰華今日與格魯吉亞簽訂自由貿易協

定（ＦＴＡ），表示有助港商開拓「一帶一路」城市自由貿易。

邱騰華指，現時兩地貿易額不多，但簽訂自貿協定可令香港有策略地位。由於香港能夠在中

歐及歐亞提供專業服務，例如法律上的協助，因此此舉有助令香港在該地區建立橋頭堡。表示協

定有助香港推動雙邊經貿關係進入新台階，開拓自由貿易方向。（ｋｔ）

