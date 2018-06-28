《美元走勢－羅明立》除非貿易戰完滿解決，非美貨幣短期將續受壓

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１０﹒４９ １０９﹒６８ １１０﹒２２

歐元╱美元 １﹒１６７１ １﹒１５４０ １﹒１５６２

英鎊╱美元 １﹒３２３３ １﹒３１０６ １﹒３１１９

美元╱瑞郎 ０﹒９９７６ ０﹒９８９１ ０﹒９９６７

美元╱港元 ７﹒８４９０ ７﹒８４４９ ７﹒８４８０



《美元走勢》美國總統特朗普早前表示，美國外資審議委員會ＣＦＩＵＳ足以應付中國收購

美國科技企業帶來的威脅，不需要有專門措施去限制中國投資。市場解讀為華府對限制中國投資

的立場軟化，美股早段上升。不過，白宮國家經濟委員會主任Ｌａｒｒｙ Ｋｕｄｌｏｗ稍後接

受訪問時，否認了有關說法，道指最終以下跌１６５點收盤。

中美貿易戰繼續困擾市場，部分市場人士認為貿易戰會削弱全球經濟增長動力，為美國帶來

經濟下行的風險，繼而降低加息的步伐。另一部分人士認為，貿易戰會推高美國的進口物價，令

通脹升溫，美聯儲只會跟隨加息。按目前的市場情況，後者的預測對投資者影響較大。

市場的風險上升繼續吸引資金流入美元，美匯指數昨日（２７日）重上９５水平以上，雖未

能再創新高，但足以維持美元的強勢，除非貿易戰有望完滿解決，否則非美貨幣短期內將繼續受

壓。歐元在１﹒１５支持位前或有反彈，不過進一步試底的機會更大，１﹒１６２０，

１﹒１６７０為上方阻力，維持高沽策略。新西蘭央行維持利率不變而且釋出溫和言論，紐元跌

穿０﹒６８，若無法守住０﹒６７７０╱０﹒６８２０的重要支持區，應下試０﹒６６５０及

０﹒６５３０。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 沽出日圓 １０９﹒６０ １１１﹒２０ １０９﹒００

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１６１０ １﹒１４３０ １﹒１６７５

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

