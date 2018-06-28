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即市新聞

28/06/2018 16:36

《美元走勢－羅明立》除非貿易戰完滿解決，非美貨幣短期將續受壓

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒４９　　　１０９﹒６８　　　１１０﹒２２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１６７１　　　１﹒１５４０　　　１﹒１５６２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３２３３　　　１﹒３１０６　　　１﹒３１１９
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９７６　　　０﹒９８９１　　　０﹒９９６７
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４９０　　　７﹒８４４９　　　７﹒８４８０

　　《美元走勢》美國總統特朗普早前表示，美國外資審議委員會ＣＦＩＵＳ足以應付中國收購
美國科技企業帶來的威脅，不需要有專門措施去限制中國投資。市場解讀為華府對限制中國投資
的立場軟化，美股早段上升。不過，白宮國家經濟委員會主任Ｌａｒｒｙ　Ｋｕｄｌｏｗ稍後接
受訪問時，否認了有關說法，道指最終以下跌１６５點收盤。
　　中美貿易戰繼續困擾市場，部分市場人士認為貿易戰會削弱全球經濟增長動力，為美國帶來
經濟下行的風險，繼而降低加息的步伐。另一部分人士認為，貿易戰會推高美國的進口物價，令
通脹升溫，美聯儲只會跟隨加息。按目前的市場情況，後者的預測對投資者影響較大。
　　市場的風險上升繼續吸引資金流入美元，美匯指數昨日（２７日）重上９５水平以上，雖未
能再創新高，但足以維持美元的強勢，除非貿易戰有望完滿解決，否則非美貨幣短期內將繼續受
壓。歐元在１﹒１５支持位前或有反彈，不過進一步試底的機會更大，１﹒１６２０，
１﹒１６７０為上方阻力，維持高沽策略。新西蘭央行維持利率不變而且釋出溫和言論，紐元跌
穿０﹒６８，若無法守住０﹒６７７０╱０﹒６８２０的重要支持區，應下試０﹒６６５０及
０﹒６５３０。

　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１０９﹒６０　　　１１１﹒２０　　　１０９﹒００
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１６１０　　　１﹒１４３０　　　１﹒１６７５
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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