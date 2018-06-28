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28/06/2018 10:28

【香港政情】劉小麗加入工黨，提高李卓人後補認受性

　　《經濟通通訊社２８日專訊》立法會九龍西補選將於１１月２５日舉行。工黨主席郭永健回
覆《信報》查詢時證實，有意出選的劉小麗已成功加入工黨。外界相信，此舉將可提高獲劉小麗
推薦作「Ｐｌａｎ　Ｂ」人選的工黨副主李卓人作替補的正當性。
　　曾被取消議員資格的劉小麗，面臨遭「二度ＤＱ」的危機，劉小麗早前向民主派推薦李卓人
作為「Ｐｌａｎ　Ｂ」，大部分參與協調的民主派組織均同意安排。據報，工黨一致通過批准劉
小麗用「小麗民主教室」身分，以團體成員形式加入。（ｃｌ）（ｚｚ）

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