【香港政情】劉小麗加入工黨，提高李卓人後補認受性

《經濟通通訊社２８日專訊》立法會九龍西補選將於１１月２５日舉行。工黨主席郭永健回

覆《信報》查詢時證實，有意出選的劉小麗已成功加入工黨。外界相信，此舉將可提高獲劉小麗

推薦作「Ｐｌａｎ Ｂ」人選的工黨副主李卓人作替補的正當性。

曾被取消議員資格的劉小麗，面臨遭「二度ＤＱ」的危機，劉小麗早前向民主派推薦李卓人

作為「Ｐｌａｎ Ｂ」，大部分參與協調的民主派組織均同意安排。據報，工黨一致通過批准劉

小麗用「小麗民主教室」身分，以團體成員形式加入。（ｃｌ）（ｚｚ）

