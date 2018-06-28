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即市新聞

28/06/2018 11:30

【一帶一路】林鄭月娥：一帶一路為香港帶來良好回報

　　《經濟通通訊社２８日專訊》林鄭月娥今日出席論壇表示，「一帶一路」為香港帶來非常有
回報意義商業上的反饋，例如是有新的港口、新的機場、新的公路，還有額外的港口、鐵路、公
路連接起這些不同的地區和經濟和貿易。
　　她指出，香港在「一帶一路」中扮演重要角色。她表示，香港在去年１２月與國家發改委簽
署了協議，進一步推進香港在「一帶一路」全面參與和對於「一帶一路」的貢獻。香港從政策的
協調、金融的整合、貿易以及基建、人對人的連接上。香港最重要的獨立優勢在於「一帶一路」
扮演積極的角色。
　　另外，她稱政府剛提出一個三年試點債務項目，相信這也將會鼓勵「一帶一路」投資者和發
行方在香港的債務市場上參與。林鄭月娥支持香港的綠色債務，相信將會給香港進一步促進市場
發展和提供市場的基建。同時，香港在今年１月份也制定了綠色融資認證機制，這個項目給第三
方提供了相應的綠色的發行者，他們用這一個機制會得到補貼，同時也可以進一步支持綠色的融
資。

＊大灣區ＧＤＰ足可媲美澳洲＊

　　她又指，現時香港有超過２００家銀行可以進行人民幣交易。而銀行、借貸、點心債、債券
將會為「一帶一路」沿線國家和地區的企業投資、融資、人民幣流動性提供很多機會。
　　　在粵港澳大灣區建設方面，她認為ＧＤＰ可以媲美澳洲ＧＤＰ，已經達到了１５０００億
美元的規模。香港可以在香港、廣東和整個更大的「一帶一路」沿線範圍內推進戰略合作夥伴關
係。
　　林鄭月娥又表示，香港政府致力於教育合作，和「一帶一路」國家和地區廣泛開展教育合作
。政府亦開展了「一帶一路」國家和地區學生獎學金，吸引印尼、馬來西亞、泰國的學生。（ｋ
ｔ）

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