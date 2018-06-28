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即市新聞

28/06/2018 12:07

【港匯弱勢】港元一個月拆息跌穿２厘，但隔夜息漲至１﹒７６厘

　　《經濟通通訊社２８日專訊》港元短息持續上升，對息率變動敏感的隔夜拆息升５１基點至
１﹒７６４２９厘，但作為樓按參考利率的一個月拆息，則持續下跌，報１﹒９９６９６厘，跌
穿２厘水平。
　　財資巿場公會數字顯示，一周和兩周拆息分別升至２﹒１８６４３厘和２﹒０８７１４厘。
三個月拆息續現強勢，連升１６天，報２﹒０９２１４厘。港匯轉弱，早段一度低見
７﹒８４８５，最新報７﹒８４８。
　　港元拆息連日高企，促使中小型銀行調高港元定存利率。建行亞洲把３個月港元定存年息調
高至３﹒１５厘，暫時成為全城最高。（ｃｌ）

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