《經濟通通訊社２８日專訊》翠華（０１３１４）公布截至２０１８年３月３１日止年度業
績，純利８０２０﹒５萬元，跌１１﹒４％，每股盈利５﹒６８仙，建議派末期息１﹒５仙，特
別息派１﹒５仙。
期內，收益１８﹒４億元，跌０﹒３％，稅前溢利１﹒０７億元，跌１６﹒６％。（ｈｏ）
＊有關業績的詳情，請參閱公司正式之通告＊
28/06/2018 12:31
翠華（１３１４）全年賺８０２１萬跌１１％，連特息擬派３仙
《經濟通通訊社２８日專訊》翠華（０１３１４）公布截至２０１８年３月３１日止年度業
績，純利８０２０﹒５萬元，跌１１﹒４％，每股盈利５﹒６８仙，建議派末期息１﹒５仙，特
別息派１﹒５仙。
期內，收益１８﹒４億元，跌０﹒３％，稅前溢利１﹒０７億元，跌１６﹒６％。（ｈｏ）
＊有關業績的詳情，請參閱公司正式之通告＊
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