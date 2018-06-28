翠華（１３１４）全年賺８０２１萬跌１１％，連特息擬派３仙

《經濟通通訊社２８日專訊》翠華（０１３１４）公布截至２０１８年３月３１日止年度業

績，純利８０２０﹒５萬元，跌１１﹒４％，每股盈利５﹒６８仙，建議派末期息１﹒５仙，特

別息派１﹒５仙。

期內，收益１８﹒４億元，跌０﹒３％，稅前溢利１﹒０７億元，跌１６﹒６％。（ｈｏ）



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