【新股上市】有才天下（６１００）暗盤收報３０﹒２元跌８﹒５％

《經濟通通訊社２８日專訊》有才天下（０６１００）明天（２９日）掛牌，今日於輝立交

易場收報３０﹒２元，較招股價３３元低８﹒５％。每手２００股，若不計手續費蝕５６０元。

耀才暗盤交易場方面，同樣收報３０﹒２元。（ｃｈ）

