【新股上市】其利工業（０１７３１）：未來集中柬埔寨生產

《經濟通通訊社２８日專訊》全球休閑包及背包製造商其利工業（０１７３１）明起招股，

集團首席營運官楊達表示，集團計劃未來加快在柬埔寨設廠，在中國不會再增加生產。

楊達稱，集團現時在中國、越南及柬埔寨均有設廠房，由於中國設廠成本高，及難以聘請工

人，未來將會於柬埔寨增加生產。集團財務總監鄧穎睿表示，中國廠房工人平均工資為每年

９０００多美元，越南工人為３０００多美元，柬埔寨工人為２０００多美元。另外，集團現時

一半生產量於中國，另一半在越南。加上柬埔寨出口至美國貨品有稅務優惠，因此集團上市後將

會加大在柬埔寨的生產數量，令生產成本下降，增加盈利。

楊達表示，因應客戶及業務，集團不會撤離中國，雖然中國生產成本高，但原材料開採仍然

集中在中國，加上集團主要生產國際知名手袋，不少國際知名品牌也渴望打入中國市場，所以他

認為在中國設立廠房有助集團未來業務發展。他補充，因成本問題，集團未來沒有計劃在中國加

大生產數量。

鄧穎睿稱，公司在今年２月開始在柬埔寨設廠。第一廠房預計在２０１８年２月投入營運，

估計最高年產能達４７０萬件。另外第二廠房預期在２０２０年前投入營運，並於２０２２年前

實現所有９０條生產線全面投產，估計最高連產能約８７０萬件。（ｋｔ）

