《經濟通通訊社２８日專訊》７月期指在夜期時段開市報２８２５４點，跌９點，低水
２４３點，最新報２８１９１點，跌７２點，低水３０６點，合約成交２７３０張。
Ｈ股指數７月期指，在夜期時段開市報１０６８１點，跌１１點，低水１８７點，最新報
１０６５９點，跌３３點，低水２０９點，合約成交９３０張。（ｊｎ）
28/06/2018 17:43
【夜期時段】７月期指最新２８１９１點，跌７２點，低水３０６點
《經濟通通訊社２８日專訊》７月期指在夜期時段開市報２８２５４點，跌９點，低水
２４３點，最新報２８１９１點，跌７２點，低水３０６點，合約成交２７３０張。
Ｈ股指數７月期指，在夜期時段開市報１０６８１點，跌１１點，低水１８７點，最新報
１０６５９點，跌３３點，低水２０９點，合約成交９３０張。（ｊｎ）
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