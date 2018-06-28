九巴證實３輛巴士內發現座位有疑似大頭針及鐵針，兩乘客受輕傷

《經濟通通訊社２８日專訊》九巴副車務總監彭樹雄表示，由昨晚至今早，在３輛九巴上層

座位內發現疑似大頭針及鐵針，有兩名女乘客受輕傷，已報警處理。

他表示，公司高度重視事件，感到非常憤慨，對放置有關物品人士予以譴責，會全力配合警

方調查。（ｃｈ）

