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28/06/2018 17:58

九巴證實３輛巴士內發現座位有疑似大頭針及鐵針，兩乘客受輕傷

　　《經濟通通訊社２８日專訊》九巴副車務總監彭樹雄表示，由昨晚至今早，在３輛九巴上層
座位內發現疑似大頭針及鐵針，有兩名女乘客受輕傷，已報警處理。
　　他表示，公司高度重視事件，感到非常憤慨，對放置有關物品人士予以譴責，會全力配合警
方調查。（ｃｈ）

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