《再戰明天》日本公布失業及通脹率，英國公布第一季國內生產總值

《經濟通通訊社２８日專訊》明日，日本公布５月失業及通脹率，ＡＳＩＦＭＡ與金管局

ＩＦＦＯ聯合主辦基建研討會。



＊歐洲央行總裁德拉吉參加歐洲理事會會議＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早４：００ａｍ，美國投資公司協會（ＩＣＩ）發布一

周貨幣市場共同基金數據。

明日，歐洲央行總裁德拉吉參加歐洲理事會會議。

明午３：００ｐｍ，印尼央行宣布利率決定。



＊日本公布５月失業及通脹率＊



在數據方面，明早６：４５ａｍ，新西蘭公布５月建築許可。７：００ａｍ，南韓公布５月

工業生產（經季節調整），月率料由３﹒４％降至０﹒２％；年率料維持於０﹒９％。

７：３０ａｍ，日本公布５月失業率，料維持於２﹒５％。東京６月消費者物價指數年率料

維於０﹒４％；東京核心消費者物價指數年率料由０﹒５％升上０﹒６％。７：５０ａｍ，日本

公布５月工業生產，月率料由０﹒５％降至下滑１％；年率料由２﹒６％升上３﹒４％。

１０：００ａｍ，新加坡公布５月貨幣供應Ｍ１和貨幣供應Ｍ２。



＊法國公布通脹率，英國公布第一季國內生產總值＊



明午１：００ｐｍ，日本公布５月新屋動工，年率料由０﹒３％降至下滑５﹒７％。日本６

月消費者信心指數料維持於４３﹒８。

２：００ｐｍ，德國公布５月進口物價，月率料由０﹒６％升上０﹒９％；年率料由

０﹒６％升上２﹒４％。德國５月零售銷售月率料由１﹒６％降至下滑０﹒５％；年率料由

１﹒２％升上１﹒９％。

２：４５ｐｍ，法國公布６月消費者物價指數月率，料由０﹒４％下滑至０﹒１％；年率料

由２％升上２﹒１％。法國並公布５月生產物價指數。

４：３０ｐｍ，英國公布第一季國內生產總值，季率料由０﹒４％放緩至０﹒１％；年率料

由１﹒４％降至１﹒２％。英國４月服務業指數月率料由０﹒１％上升至０﹒３％。



＊ＡＳＩＦＭＡ與金管局ＩＦＦＯ聯合主辦基建研討會＊



在本港，明日，ＡＳＩＦＭＡ與金管局ＩＦＦＯ聯合主辦基建研討會。

明日公布業績的公司有：進智公共交通（０００７７）、沿海家園（０１１２４）和均安控

股（０１５５９）。

開股東會的公司有：中興通訊（００７６３）、中國華融（０２７９９）、山東墨龍

（００５６８）、民銀資本（０１１４１）、北京汽車（０１９５８）、中航科工

（０２３５７）、交行（０３３２８）、廣發證券（０１７７６）和萬科（０２２０２）等。

（ｈｏ）

