【小米上市】消息指：小米有機會成為首間同股不同權的滬港通公司

《經濟通通訊社２８日專訊》市場消息指，小米（０１８１０）有機會成為第一間同股不同

權的滬港通公司。小米每手入場費約４４４４元，預期於下月９日在聯交所掛牌。

另外，《彭博》報道，小米稱香港ＩＰＯ面向機構的部分獲得大量超額認購。（ｊｎ）

