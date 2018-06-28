《經濟通通訊社２８日專訊》市場消息指，小米（０１８１０）有機會成為第一間同股不同
權的滬港通公司。小米每手入場費約４４４４元，預期於下月９日在聯交所掛牌。
另外，《彭博》報道，小米稱香港ＩＰＯ面向機構的部分獲得大量超額認購。（ｊｎ）
28/06/2018 10:39
【小米上市】消息指：小米有機會成為首間同股不同權的滬港通公司
《經濟通通訊社２８日專訊》市場消息指，小米（０１８１０）有機會成為第一間同股不同
權的滬港通公司。小米每手入場費約４４４４元，預期於下月９日在聯交所掛牌。
另外，《彭博》報道，小米稱香港ＩＰＯ面向機構的部分獲得大量超額認購。（ｊｎ）
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