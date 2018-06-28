【本港樓市】西半山翰庭軒高層２房戶１１２０萬沽，獲利３７０萬

《經濟通通訊社２８日專訊》中原表示，促成西半山翰庭軒高層Ｂ室成交，實用面積４８５

平方呎，建築面積７４５平方呎，２房間隔，向西南，景觀開揚。業主以１１２０萬元將單位易

手，折合平均實用呎價２３０９３元。

中原指出，買家鍾情單位間隔四正實用，位於中環梯旁，位置十分方便，於是馬上承接。原

業主於２０１１年５月以７５０萬元買入單位，持貨７年，帳面獲利３７０萬元，單位升值

４９％。（ｊｎ）

