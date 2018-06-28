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28/06/2018 15:44

【貿易開戰】惠譽：美國加徵關稅對中國汽車製造商影響有限

　　《經濟通通訊社２８日專訊》評級機構惠譽表示，至少短期內，中美互相加徵關稅不會對中
國汽車製造商產生重大影響，因中國汽車製造商大部分銷量來自國內市場。從美國向中國出口產
品的汽車製造商則面臨較大風險。
　　惠譽指，中美貿易爭端升級令中國於今年５月作出的對美國進口汽車削減關稅的決定發生了
逆轉。中國當時作出該決定，旨在緩解美國對中美雙邊貿易不平衡問題的擔憂，中國當時計劃自
下月１日起將汽車進口關稅從２０－２５％降至１５％作為回應，多個全球汽車品牌（包括總部
設在美國的特斯拉和福特）都下調了出口至中國的車輛的廠商建議零售價。但是，現在中國將對
多數美國進口汽車徵收４０％以上的關稅，此舉令美國進口車陷入非常不利的境地。
　　不過，美國加徵關稅不太可能對中國汽車製造商的營收產生重大影響，因後者對美出口量較
少。去年中國對美汽車出口量約為５﹒３萬輛，僅佔中國該年度車輛出口總量的６％及中國該年
度車輛總產量的０﹒２％。
　　但是，上海通用汽車有限公司和大慶沃爾沃汽車製造有限公司等，幾家在中國的中外合資主
機廠（ＯＥＭ），因向美國出口中國製造的車輛而可能受到美國關稅的影響。此外，中美貿易爭
端可能導致一些中國汽車品牌擱置進軍美國市場的計劃。（ｊｎ）

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