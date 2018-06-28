《經濟通通訊社２８日專訊》小米（０１８１０）於今日中午截止公開發售，市場消息指，
暫時最少超額認購９倍，白表及黃表仍在點算中。此外，董事長兼首席執行官雷軍的國際路演也
獲得長線機構下單，出現超過５億美元大單。（ｊｎ）
28/06/2018 16:28
【小米上市】消息指：小米（１８１０）公開發售最少超額認購９倍
《經濟通通訊社２８日專訊》小米（０１８１０）於今日中午截止公開發售，市場消息指，
暫時最少超額認購９倍，白表及黃表仍在點算中。此外，董事長兼首席執行官雷軍的國際路演也
獲得長線機構下單，出現超過５億美元大單。（ｊｎ）
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