【小米上市】消息指：小米（１８１０）公開發售最少超額認購９倍

《經濟通通訊社２８日專訊》小米（０１８１０）於今日中午截止公開發售，市場消息指，

暫時最少超額認購９倍，白表及黃表仍在點算中。此外，董事長兼首席執行官雷軍的國際路演也

獲得長線機構下單，出現超過５億美元大單。（ｊｎ）

