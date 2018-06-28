《經濟通通訊社２８日專訊》海港企業（０００５１）發盈警，預期截至今年６月底止六個
月的核心盈利（即不計入投資物業重估差額的股東應佔盈利）將按年下跌超過７０％。（ｊｎ）
28/06/2018 17:46
【企業盈警】海港企業（０５１）預料中期核心盈利下跌超過７０％
《經濟通通訊社２８日專訊》海港企業（０００５１）發盈警，預期截至今年６月底止六個
月的核心盈利（即不計入投資物業重估差額的股東應佔盈利）將按年下跌超過７０％。（ｊｎ）
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