【新股上市】弘陽地產明招股入場費３２１２元，大灣區為發展重點

《經濟通通訊社２８日專訊》弘陽地產（０１９９６）明天開始招股，下周四（７月５日）

，招股價介乎２﹒１８至３﹒１８元，以每手１０００股為買賣單位，入場費約３２１２元，下

周四定價，預期１２日在聯交所主板買賣。

全球發售股份８億，其中１０％本港公開發售，９０％包括國際發售。集資規模１７﹒４４

億至２５﹒４４億，以招股中位數計算，集資淨額約２０﹒０２億，會用作開發物業項目或項目

實施階段的建造成本、償還現有計息銀行及其他借款、和用作一般營運資金。

保薦人為建銀、華泰金融及農銀國際融資。基石投資者有４家，包括中榮控股、龍貝集團、

榮基國際及香港信得投資。是次招股收票行為中國銀行。

面對內地控調政策，弘陽執行董事及總裁何捷表示，這已經是常態，只要把握好拿地的策略

就不太擔心，他亦指現時拿的地都有良好利潤。他表示，集團將重點發展大灣區和長三角。他又

表示，不會絕對發展一、二線或三、四線城市，反而要看和板塊和政策的變化而決定。

另外，內地融資收緊，集團非執行董事張宏武表示，集團可透過股權、資產等方式融資解決

，不太擔心對集團的影響。而另一非執行董事蔣達強指，內地的棚改政策對集團影響亦不大，因

集團會主力發展人口較多的地區。（ｊｏ）

