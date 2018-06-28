【小米上市】外電：小米投資者申購價格集中於指導區間下半段

《經濟通通訊社２８日專訊》《彭博》報道，小米（０１８１０）投資者申購價格集中於指

導區間下半段，小米認為投資者申購取得重要進展。

小米招股價介乎１７至２２元，以每手２００股計，散戶入場費約４４４４﹒３元，預料

７月９日上市。（ｊｎ）

