《經濟通通訊社２８日專訊》《彭博》報道，小米（０１８１０）投資者申購價格集中於指
導區間下半段，小米認為投資者申購取得重要進展。
小米招股價介乎１７至２２元，以每手２００股計，散戶入場費約４４４４﹒３元，預料
７月９日上市。（ｊｎ）
28/06/2018 18:41
【小米上市】外電：小米投資者申購價格集中於指導區間下半段
《經濟通通訊社２８日專訊》《彭博》報道，小米（０１８１０）投資者申購價格集中於指
導區間下半段，小米認為投資者申購取得重要進展。
小米招股價介乎１７至２２元，以每手２００股計，散戶入場費約４４４４﹒３元，預料
７月９日上市。（ｊｎ）
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