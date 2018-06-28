【本港樓市】美聯黃建業：新公營房屋政策長遠難解決供不應求問題

《經濟通通訊社２８日專訊》消息指政府再度「出招」推出新房屋政策，並由行政會議今天

召開特別會議通過，當中建議將居屋與綠置居的定價與市價脫勾，以及增加公營房屋比例。有關

公營房屋的兩項「新招」，美聯集團主席黃建業表示，雖然短期可能導致市場浮現觀望情緒，惟

長遠亦難解決住屋供不應求問題，故呼籲政府對症下藥，房屋供應公私並重，從速制定有效覓地

建屋方案。

黃建業表示，增加公營房屋供應以及修改定價方法，無疑有助滿足更多基層市民的住屋需要

，讓公營房屋供應缺口能夠逐步收窄，對社會是利好。



＊新措施短期令樓市氣氛轉為觀望，料下半年二手樓價將升７％至８％＊



他又預計，此舉可吸引更多合資格市民申請居屋，短期或令樓市氣氛轉為觀望，適逢貿易戰

存在不確定因素，加上環球股市動盪，以及加息預期等，有力令下半年樓價升幅放緩，料下半年

二手樓價將錄７％至８％升幅，全年升幅則達到１７％。

黃建業認為，政府需留意單靠公營房屋難以滿足全港市民的住屋需求，亦非所有人都符合申

請資格，市場剛需仍然熾熱。假若未來整體住宅土地供應不變，即意味著私人住宅供應比例相應

減少，隨時「顧此失彼」，長遠甚至有機會進一步推升私宅樓價，變相「好心做壞事」，引發更

多社會問題。因此政府增加公營房屋比例的同時，亦要「公私並重」，以確保私人房屋市場能夠

穩健發展。（ｋｙ）

