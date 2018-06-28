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即市新聞

28/06/2018 19:01

【空置稅】中原陳永傑料發展商將有沽貨壓力，近期盡推手持貨尾

　　《經濟通通訊社２８日專訊》消息指政府再度「出招」推出新房屋政策，並由行政會議今天
召開特別會議通過，當中包括討論多時的「一手樓空置稅」將正式出台。中原地產亞太區副主席
兼住宅部總裁陳永傑表示，現存現樓貨尾量，政府統計數字約９０００伙，數量不算太多，但推
出的空置稅，定必為發展商帶來沽貨壓力，相信近期發展商會先將手持貨尾盡推，將樓花項目延
遲出售，於空置稅推出初期，或會令消費者選擇更少。
　　不過，他續指，若稅率不高，發展商有信心樓價升幅可高於稅率，遲賣仍會更貴的情況下，
新增的空置稅未必令發展商急速加快推售步伐，相反，若稅率以數倍的比率計算，相信可有效令
發展商加快推售手持貨尾。

＊一手豪宅將首當其衝，所受影響最大＊

　　陳永傑又認為，一手空置稅對豪宅市場影響最大，以超級豪宅的慣例，為令買家可親身參觀
豪宅用料及景觀，以往多以現樓形式發售，由於豪宅差餉高，空置稅額亦自然高，空置稅的推出
，將大大增加超級豪宅以現樓發售的風險，一手豪宅將首當其衝。
　　因此，陳永傑相信，日後發展商或會以樓花，或先租後賣形式推售豪宅項目，以避免繳付高
昂的空置稅，惟將豪宅先租後賣，需面對租賃市場需求狹窄及物業折舊的風險。陳永傑補充，新
增的空置稅初期，相信可一改發展商進取的開價，一手物業售價將以貼市價推售。（ｋｙ）

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