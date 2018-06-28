《小傳日記》好友結算日終得勝，ＡＩＡ油佬拍住升！

《小傳日記》「侵侵」（特朗普）近排好似靜咗ＤＤ，估唔到今次一出聲，竟然係被指軟化

改口風！失驚無神話，通過利用外國投資美國委員會（ＣＦＩＵＳ）審查嘅方式，限制神州及其

他國家投資美國嘅敏感技術，而唔係實施專門限制措施，孖屐一度認為貿易戰又有曙光，道指噚

晚（２７日）曾急升２８５點添，可惜銀行佬無力，拖累道指調頭跌１６５點收２４１１７。

香江缸友一向醒字派當頭，一聽到侵侵似轉軚，當堂醒神，但始終今日（２８日）喺期指結

算日，好友都唔敢太輕舉妄動，先入ＤＤ貨試水溫。大市今朝先窄幅高開１１點，之後好淡爭持

，一時反擊２１１點高見２８５６７，一時碌低１８７點至２８１６９創逾半年低，走勢反反覆

覆，相當難捉摸。最後好友夾高ＡＩＡ（０１２９９）近３巴仙，帶領魚缸衝前１４１點收

２８４９７，成功喺期指結算日打勝仗，兼終止三連跌。

可惜Ａ場仲未扭轉弱勢，今日又再失守二千八關，收市唔見近１巴仙報２７８６；國指就梗

係想升都難，象徵式收低１０點報１０８６８。全日魚缸成交近１１７３億銀。



＊ＱＱ未脫險未越牛熊線，ＡＩＡ發威領漲好架勢＊



股王ＱＱ（００７００）噚日終於捱唔住淡友轟炸，２５０天線被攻陷，今朝開市後曾經試

過反擊，最高去到３８２﹒４銀就無晒力，下半場又一度跟市碌返落去，好彩收市前都微微行前

０﹒４巴仙報３７９銀，但仲未收復返２５０天線（約３８１﹒４銀），粉絲們都要好好守住

３７０銀大關呀。

大隻佬ＡＩＡ表現就比較強Ｄ，至少有排都未掂到２５０天線（約６３﹒３３銀），今日仲

擔當領漲將軍，逆市行前近３巴仙收６８﹒１銀，為大市貢獻７２點，勁呀！其實，睇返公仔圖

，ＡＩＡ最近都喺百天線（６７﹒３３銀）整固緊，隨時成為短期支持位，實力魚毛之選呀。



＊傳收空置稅磚頭有點累，調控陸續來碧桂園受害＊



無論缸內幾弱，缸外嘅磚頭孖屐都係屢創新高，香江市民都叫苦連天。而傳咗一排嘅空置稅

，亦終於有最新消息喇。據悉行會已經正式通過落實「一手樓空置稅」、居屋訂價同市價脫勾，

以及部分私樓地改建資助房屋。雖然仲未有詳細資料，但班磚頭佬都有Ｄ腳軟軟，長實

（０１１１３）、新地（０００１６）、恆地（０００１２）三大阿哥都一度碌低約１巴仙，但

最後收市前又跌少咗，只係軟唔夠半個巴仙，分別收６２﹒６銀、１１８﹒６銀及４１﹒９銀。

祖國內房佬繼續受壞消息打擊，發改委噚日收市後宣布，限制房企海外發債，用作投資房產

或補充營運資金；重慶個邊又嚴控「首付貸」及其他貸款資金進入樓市，碧桂園（０２００７）

過去三日已經暴瀉咗近１９巴仙，今日又瞓低近３巴仙收１２﹒４銀，２５０天線（１２﹒５銀

）都穿埋，慘。噚日受重傷嘅融創（０１９１８）就仲未跌定，都要逆市唔見逾１巴仙報２５銀

。

至於恆大健康（００７０８）前日炒起逾六成後噚日慢慢回緊氣，今日再腳軟逾６巴仙，報

６﹒９銀。阿媽中國恆大（０３３３３）近日受神州調控影響，亦都蒸發咗近５巴仙，報

１８﹒４２銀。



＊油價又抽高三桶油風騷，侵侵轉臉色瑞聲急反擊＊



五月中下旬開始國際油價開始下滑，連帶一班油佬亦順便唞一唞。不過，自從油組喺日前開

完會，孖屐知道咗油組增長額度之後，油價就回升返，噚日更加因為花旗原油庫存下降，油價因

而急升。花旗８月期油彈超過３巴仙，令三桶油逆市彈高，中海油（００８８３）跳起近４巴仙

，報１３﹒４８銀。祖國石油（００８５７）、祖國石化（００３８６）分別彈起約２巴仙，報

５﹒８６銀及６﹒９８銀。

有傳侵侵被指限制神州投資花旗科企嘅立場軟化，消息刺激手機設備商乘勢抽高，瑞聲

（０２０１８）、舜宇（０２３８２）分別最終反彈逾２巴仙報１０３﹒８銀，同超過１巴仙報

１３９﹒１銀。兩者之中，得舜宇未穿２５０天線（約１２２﹒３２銀），頂住呀！



＊利標派特息落鑊夠招積，落場第二天怡園升到顛＊



利標（００７８７）今日嚟個谷底大翻新！上個月先見０﹒２９５銀上市新低，噚日收市後

仲宣布全年轉盈為虧蝕約９億美金，上年度明明仲賺緊８９７４萬美金，差！不過，公司決定把

心一橫，出售大部分北美洲特許授權業務，並計劃向股東派發每股不多於０﹒３２５銀嘅特別息

，仲高過噚日收市價０﹒３０５銀，消息一出令今日股價絕地反擊，一開市就飛升５１巴仙，之

後以全日最高位０﹒５１銀埋單，升幅達６７巴仙，勁！

半新丁怡園（０８１４６）落場第二日，雖然無咩好消息刺激，但都爬咗利標頭，爆升逾

１倍，報１﹒１１銀，係今日最勁嘅魚毛，盤中仲試過見１﹒２５銀破頂，比招親價高

２﹒６倍，唔知升勢可唔可以延續呢？請請！



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