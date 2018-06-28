《真知灼見－溫灼培》衰退陰霾利美元強

《真知灼見》美國１０年債息現時大約於２﹒８３６％，與２年債息２﹒５０％相差約
０﹒３３％，這差距之窄，是自２００７年８月以來最小，令人擔心美債孳息曲線快出現倒掛
（即短債孳息率水平高於長債息）。在過去當出現此現象，美國呈現衰退的機會通常相當高。
＊美債孳息曲線快出現倒掛＊
導致美債孳息差距收窄並非無因。首先，美國要求各國，包括中國及印度，停買伊朗石油，
事件使油價上升。加上美國向各國進口徵重關稅，此舉定當推高美國國內物價，即引發通脹。美
國５月年通脹率實際上已高企２﹒８％，核心通脹２﹒２％，可預見日後通脹將更高，使聯儲局
有壓力擴大加息步伐。這是美短債息升的原因。但擔心由美國牽起的貿易戰最終會拖累全球經濟
，資金大舉轉到美長債市場避險鎖定高息，使美長債息難升甚至跌，造就了孳息差距收窄情況。
＊美匯指數望升至９６﹒５＊
根據上述情況，聯儲局有機會加大加息步伐，及美國經濟可能出現衰退等，對美元後向可視
為利好因素。高息本身利資金流向美元，而經濟差做成投資氣氛轉弱，也驅使資金減持投資增持
現金（即美元），這同利美元。技術上，料美匯指數初步支持９４指數點。上升目標９６﹒５０
指數點。《恆生銀行高級投資市場經理 溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）