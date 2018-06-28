《投資領域－譚家駿》市場波動性再增，日股可候低吸納

《投資領域》美國聯儲局在剛結束的議息會上一如市場預期再次上調利率，而且今年內有可

能再加息兩次。另外，美國亦計劃繼續向中國進口商品開徵額外關稅，中美貿易糾紛或再升級。

因此，投資市場短期或會面臨調整壓力。不過，我們認為日股是值得趁低吸納。



＊盈利增長支持股價向好＊



從不少歷史數據的研究顯示，股價長線走向與企業盈利增長趨勢有很強的相關性。日本企業

盈利近年持續增長，因而值得投資者選擇優質日股買入並持有，以待獲取可觀回報。

企業要有可持續盈利增長，需要有結構性增長動力，好像有能力通過創新去開發新的需求。

另外，利用收購或行業整固去提高市場份額，也是刺激增長的方法。然而，大家在分析時需要撇

除一次性影響，並專注於評估企業的可持續營運能力，即商業模式是否能夠創造可持續的收入及

盈利增長。

例如，我們看好的一家日本傢俬及家居用品零售商，其收入及盈利在過去數十年持續增長，

並創下了東京交易所最長的紀錄。在營運上，公司採用垂直的商業模式，有利整合資源，而且擁

有優秀的產品開發及供應鏈管理能力，現時已有超過８０％的產品是自家設計。憑藉多項競爭優

勢，市場佔有率持續增長，不單在日本有鞏固地位，店鋪數目達４２８間，在海外亦不斷擴張，

特別是在內地市場正處於高速增長期，計劃於２０２２年前在內地開２００間店。



＊人力資源領域具投資機會＊



至於在投資主題方面，我們認為有些是份外具長線潛力，例如環球工廠自動化及機械人需求

增長持續不斷，是因為愈來愈多已發展國家面對人口老化，勞動力下降情況突出，而且工廠持續

追求更高的生產效率及精確度，所以對於自動化及機械人需求日益增加。

其次，日本很多行業近年也出現整合潮，好像在藥房、超市及服飾業都有收購合併活動，相

信除了是受到互聯網發展的衝擊外，資本市場活躍及投資信心上升等都是推動因素。

另外，日本的人口老化問題較嚴重，再加上經濟好轉，所以人手短缺情況很嚴重，並衍生出

很多不同商機。例如，一家大型員工福利及企業房屋管理服務供應商就因為日本企業面對招聘困

難及將非核心功能外判上升，所以業務處於結構性增長期。雖然市場已開始有競爭，但發展空間

仍然廣闊，客戶的粘度很高，而且盈利絕大部分均為定期重複的，所以使到其商業模式具輕資產

及高現金流特質，面對經濟下行也能有很好的防守性。事實上，公司在過去１５年也只出現過一

次盈利倒退。

整體來看，日本經濟及企業盈利保持增長強勁，長線表現讓人期待，投資者可從具潛力的主

題找尋機會。《首域投資（香港）分銷業務董事 譚家駿》

