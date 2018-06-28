期指結算日，恒指反覆上升１４１點收２８４９７，曾再創逾半年低



《經濟通通訊社２８日專訊》期指結算日，恆生指數反覆上升終止三連跌，惟盤中再創出逾

半年的低位，主板成交稍為減少。

隔晚（２７日）美股先升後回，道指收報２４１１７點，跌１６５點或０﹒６８％；納指收

報７４４５點，跌１１６點或１﹒５４％。今日為期指結算日，恆指窄幅高開１１點報

２８３６８點，之後走勢反覆，早市一度升２１１點見２８５６７全日最高位，下午Ａ股收市後

亦曾跌１８７點低見２８１６９點，再創出去年１２月中以來的低位。然而，港股尾市又再倒升

，最終報２８４９７，升１４１點或升０﹒５０％，終止三連跌，主板成交１１７２﹒５１億元

減少３﹒３４％。

國企指數收報１０８６８，跌０﹒１０％或跌１０點。

即月恆指期貨估計結算價為２８４００。７月份恆指期貨最新２８３４６，上升１８２點，

低水１５１點。

上證綜合指數收報２７８６，跌２６點或跌０﹒９３％。



＊油價升三桶油上漲，中港地產股齊跌＊



５０隻恆指成分股中，２７隻上升，１９隻下跌，４隻持平。

國際油價持續上升，「三桶油」領市上漲。中海油（００８８３）升３﹒８５％收

１３﹒４８元，為升幅最大恆指成分股；中石油（００８５７）漲２﹒４５％報５﹒８６元；

中石化（００３８６）漲１﹒９％報６﹒９８元。

市場憂慮內地持續遏抑樓市，內房股普遍走軟，碧桂園（０２００７）跌２﹒６７％收

１２﹒４元；中國恆大（０３３３３）挫４﹒５６％報１８﹒４２元；中海外（００６８８）跌

０﹒６１％報２４﹒６５元；華潤置地（０１１０９）持平報２５﹒１元；惟萬科企業

（０２２０２）升０﹒１９％報２６﹒３５元。

特區行政會議中午召開特別會議，消息指會上通過落實「一手樓空置稅」、居屋訂價與市價

脫勾，及部分私人住宅地改建資助房屋。新地（０００１６）收跌０﹒３４％報１１８﹒６元；

恆地（０００１２）及長實（０１１１３）均跌０﹒４８％，分別報４１﹒９元及６２﹒６元；

新世界（０００１７）及信置（０００８３）均持平，分別報１０﹒９４元及１２﹒７元。



＊貿戰未有進一步壞消息，瑞聲萬洲漲＊



中美貿易戰未有進一步負面消息，相反美國總統特朗普對華立場被指軟化。美國原定周五

（２９日）公布針對中國投資美國科企的措施詳情，但特朗普周三（２７日）表示接受財政部的

建議，通過利用外國投資美國委員會（ＣＦＩＵＳ）審查的方式，限制中國及其他國家投資美國

的敏感技術。瑞聲（０２０１８）收升２﹒２７％，報１０３﹒８元。舜宇（０２３８２）揚

１﹒４６％報１３９﹒１元。中興（００７６３）升０﹒３４％，報１１﹒８２元。萬洲

（００２８８）反彈３﹒４８％，報６﹒２５元。

成分股。華能國際（００９０２）跌０﹒９７％，報５﹒１１元。大唐發電（００９９１）軟

０﹒４３％報２﹒３元。

重磅股方面，騰訊（００７００）升０﹒４２％收３７９元；匯控（００００５）升

０﹒５５％報７２﹒９元；中移動（００９４１）漲０﹒５１％收６９﹒１５元；友邦

（０１２９９）急升２﹒８７％，報６８﹒１元。



＊滬市挫中資金融受累，工行十四連跌＊



中資金融股持續受累內地跌市，建行（００９３９）跌０﹒５６％報７﹒０８元；工行

（０１３９８）跌０﹒６９％報５﹒７４元，連跌十四日累挫１４﹒４６％；國壽

（０２６２８）穿廿元，收跌０﹒６％報１９﹒９８元；平保（０２３１８）跌０﹒７７％收

７１﹒２５元。

怡園酒業（０８１４６）上市翌日急升１１３﹒４６％收１﹒１１元，為升幅最大個股，現

價較招股價０﹒３５元高出２﹒１７倍。企展控股（０１８０８）跌３４﹒４４％報０﹒５９元

，為全日跌幅最大個股，該公司公布范嘉琳欲專注於集團之整體策略計劃（包括開拓發展金融服

務業務），故辭任執行董事之職務。（ｅｃ）

