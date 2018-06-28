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28/06/2018 11:24

【港鐵頭痕】立法會續議是否引用特權法調查沙中線紅磡站工程事件

　　《經濟通通訊社２８日專訊》立法會昨晚（２７日）開始討論由熱血公民鄭松泰提出，以《
權力及特權條例》調查港鐵（０００６６）沙中線紅磡站接駁鋼筋被剪短事件的議員議案。
　　運輸及房屋局副局長蘇偉文昨晚指，３０年來引用特權法成立調查委員會的次數少於１０次
，每一次都涉及性質非常嚴重的事件，如人命傷亡、重大經濟損失、或涉及公職人員利益衝突，
而當時立法會認為必須引用特權法才能監察政府、有效地傳召證人及向有關人士或機構索取到所
需的資料。
　　他指，現時行政長官已成立獨立調查委員會，港鐵亦已委聘第三方的專家作測試，加上執法
部門的調查，如立法會再引用特權法調查，會造成架床疊屋；而負責項目人員，不但要配合委員
會的調查，還要應對立法會，將嚴重影響沙中線餘下的工程進度。
　　建制派也對引用特權法調查今次事件有保留。建築、測量、都市規劃及園境界謝偉銓表示，
政府成立的調查委員會、警方和港鐵都會跟進事件，認為立法會現階段無迫切性引用特權法。
　　民主派則支持動議。公民黨陳淑莊批評，運輸及房屋局長陳帆也只是在傳媒揭發後才得悉事
件，質疑政府是否欠缺對港鐵的監管能力。她亦擔心，如果事件拖得越長，證人的記憶或就越不
可靠，希望建制派議員支持現時引用特權法讓立法會調查事件。（ｃｗ）

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