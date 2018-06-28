【空置稅】消息指行會通過開徵一手樓空置稅及居屋訂價與市價脫勾

《經濟通通訊社２８日專訊》行政會議中午召開特別會議，消息指會上通過落實「一手樓空

置稅」、居屋訂價與市價脫勾，及部分私人住宅地改建資助房屋。

據悉，居屋訂價當局或會改為參考申請人的負擔力；私人住宅地改建資助房屋方面，料涉啟

德及安達臣道地皮和市建局馬頭圍道╱春田街重建項目。

另外，房委會資助房屋小組明日傍晚亦將加開會議，預料討論居屋訂價機制。（ｆｗ）

