《經濟通通訊社２８日專訊》行政會議中午召開特別會議，消息指會上通過落實「一手樓空
置稅」、居屋訂價與市價脫勾，及部分私人住宅地改建資助房屋。
據悉，居屋訂價當局或會改為參考申請人的負擔力；私人住宅地改建資助房屋方面，料涉啟
德及安達臣道地皮和市建局馬頭圍道╱春田街重建項目。
另外，房委會資助房屋小組明日傍晚亦將加開會議，預料討論居屋訂價機制。（ｆｗ）
28/06/2018 14:53
【空置稅】消息指行會通過開徵一手樓空置稅及居屋訂價與市價脫勾
《經濟通通訊社２８日專訊》行政會議中午召開特別會議，消息指會上通過落實「一手樓空
置稅」、居屋訂價與市價脫勾，及部分私人住宅地改建資助房屋。
據悉，居屋訂價當局或會改為參考申請人的負擔力；私人住宅地改建資助房屋方面，料涉啟
德及安達臣道地皮和市建局馬頭圍道╱春田街重建項目。
另外，房委會資助房屋小組明日傍晚亦將加開會議，預料討論居屋訂價機制。（ｆｗ）
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