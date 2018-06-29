《缸邊麗評－熊麗萍》７月縱非窮又絕，難言有力大翻身

《缸邊麗評》中美貿易戰不斷演變，大家也難以預估雙方的下一步行動，恆指由上周一

（１８日）開始，至昨天已失掉１８００多點，更失守今年低位２９１２９水平，「六絕」已應

驗，但七月是否翻身。



＊中美貿易戰主導＊



６月份跌市仍與貿易戰相關，雖然特朗普再提出２０００億美元加２０００億美元進口關稅

之後，中方回應態度強硬，但卻未有「明顯」或「具體」的行動，令投資者更難以預估後巿去向

，入巿意欲更低。目前大家在觀望美國下月６日開始對第一批中國進口商品加徵關稅，與及其他

科技產品徵稅清單等。



＊人民幣下跌利淡＊



另一方面，人民幣近日跌勢加快，亦成為內地及港股「六絕」的另一因素。究竟，這一輪人

民幣貶值是否中方對美國徵稅的回應行動呢？人民幣貶值有助內地產品出口至歐盟等其他國家，

彌補美國巿場限制的影響，而美國進口中國產品的折算價亦有所下降，亦抵銷部分關稅的影響；

但實際情況如何，中美如何盤算及互相應對，加上特朗普及其官員的「善變」言論，根本難以捉

摸後巿去向，而人民幣貶值對於以人民幣資產為主的企業及以外幣負債較多的企業均不利。

雖然美元近期走勢偏強也對人民幣匯價構成壓力，但相對於歐元及英鎊等貨幣兌美元之跌幅

而言，人民幣兌美元的跌幅仍較小，不排除人民幣匯價仍有追跌可能。人民幣匯率走勢是７月份

港股的另一關注點。



＊７月並非翻身月＊



中國方面，發改委剛公布於下月２８日起大幅放寬外資進入內地巿場；包括服務業、農業及

能源等２２個領域推出開放措施，這是否中方對美國貿易限制釋出「善意」姿態。中美雙方７月

份料有較多跟進及互動動作，令７月份港股不致出現近兩周的「一面倒」下跌。之一過，７月大

巿縱有反彈，但仍在尋底，並非「翻身月」。



＊趁大市反彈減磅＊



中央政府近期在應對內地資金緊張問題不斷出招，加添市場壓力，半年結過後，資金壓力可

望略為紓緩，給予大市一些反彈空間，屆時可考慮減磅，貿易戰的針對層面不斷演變，問題的解

決時間需更長，未宜隨便入市。《鼎成證券投資策略總監 熊麗萍》

