《神州頭條》內地財經報章頭版摘要：兩部門限制房企外債資金投向

《經濟通通訊社２８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



司法機關劃定律所勤勉盡責「紅線」

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６月２７日，北京市第一中級人民法院對北京市東易律師事務所起訴證監會一案作出一審判決，

駁回東易所的訴訟請求。中國證券報記者了解到，此次法院判決駁回東易所的訴訟請求，是司法

機關首次對律所及律師勤勉盡責劃定「紅線」、明確標準，警示中介機構依法履行合規義務，盡

到「看門人」責任。同時，也說明了證監會執法原則和勤勉盡責認定標準得到了司法機關的進一

步鞏固和確認，執法權威和公信力得到進一步加強，具有里程碑式的意義。



槓桿雙刃劍傷身 舉牌老路難行

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「潮水退去才知道誰在裸泳。」近期Ａ股市場經歷調整，部分上市公司股價大幅下跌，其中不乏

此前被舉牌的標的，讓舉牌方深陷其中。尤其是一些利用槓桿舉牌的「野蠻人」，更因被槓桿「

雙刃劍」所傷而陷入資金危機。



兩部門發文限制房地產企業外債資金投資境內外房地產項目

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國家發改委、財政部聯合印發《關於完善市場約束機制嚴格防範外債風險和地方債務風險的通知

》。發改委稱，將引導規範房地產企業境外發債資金投向，房地產企業境外發債主要用於償還到

期債務，避免產生債務違約，限制房地產企業外債資金投資境內外房地產項目、補充運營資金等

，並要求企業提交資金用途承諾。





《上海證券報》



國務院部署調整運輸結構提高效率 降低物流成本

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國務院總理李克強２７日主持召開國務院常務會議，聽取深入推進「互聯網＋農業」促進農村一

二三產業融合發展情況匯報；部署調整運輸結構提高運輸效率，降低實體經濟物流成本。



「債券通」助力外資加碼投資 中國債市深度融入國際市場

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７月３日，「債券通」將迎來一周歲生日。「北向通」的上線，為海外資金進入中國債市開闢了

一條全新的便利通道。今年以來，外資買入中國債券的熱情空前高漲，連續１５個月增持中國國

債。中債登數據顯示，截至５月末，境外機構持有中國債券規模已達創紀錄的１２０８７﹒７１

億元，同比增長５６％。



多部門聯合印發《通知》 治理影視行業偷逃稅等問題

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中央宣傳部、文化和旅游部、國家稅務總局、國家廣播電視總局、國家電影局等聯合印發通知，

要求加強對影視行業天價片酬、「陰陽合同」、偷逃稅等問題的治理，控制不合理片酬，推進依

法納稅，促進影視業健康發展。





《證券時報》



國務院部署降低實體經濟物流成本

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國務院總理李克強２７日主持召開國務院常務會議，聽取深入推進「互聯網＋農業」促進農村一

二三產業融合發展情況匯報；部署調整運輸結構提高運輸效率，降低實體經濟物流成本。



兩部委：暫免徵收證券期貨機構近３年監管費

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國家發改委、財政部正式下發《關於證券期貨業監管費標准等有關問題的通知》，自２０１８年

１月１日至２０２０年１２月３１日，暫免徵收證券期貨行業機構監管費，同時明確了對滬深交

易所、上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所和中國金融期貨交易所等機構的業務

監管費標準。



Ａ股ＭＳＣＩ成分股更抗跌 北上資金逆勢增持１４６股

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６月以來，Ａ股持續下跌，截至２７日收盤，上證指數和深證成指分別累計下跌９﹒１２％和

１０﹒９５％，全部Ａ股的平均跌幅達１１﹒６７％。同期，ＭＳＣＩ成分股指數累計下跌

７﹒３２％，２２６隻成分股平均跌幅為９﹒８％，抗跌性略優於Ａ股平均水平。（ｋｌ）

