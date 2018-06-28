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28/06/2018 09:16

【聚焦人幣】人幣兌一美元中間價大貶３９１點子，七連跌

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價７連跌，今報
６﹒５９６０，續創逾半年新低，較上個交易日大跌３９１點子，降幅創一年半來新低，上個交
易日報６﹒５５６９。
　　對於人民幣近期強勁跌勢，《中國證券報》發文稱這一波人民幣貶值未引發資本外流，中國
經濟有韌性、外匯儲備充足、匯率預期穩定，決定了人民幣跌勢可控，並無明顯貶值壓力。
　　

　　　　　　　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　　　　　　　１美元╱人民幣　　　　　　６．５９６０　　　　＋　３９１．００　
　　　　　　　　１歐元╱人民幣　　　　　　７．６３８９　　　　－　　５２．００　
　　　　　　　　１００日圓╱人民幣　　　　５．９９６６　　　　＋　３７４．００　
　　　　　　　　１港元╱人民幣　　　　　　０．８４０４　　　　＋　　５０．５０　
　　　　　　　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８．６６９７　　　　－　　６３．００　
　　　　　　　　１澳元╱人民幣　　　　　　４．８５３０　　　　＋　　２７．００　
　　　　　　　　１紐元╱人民幣　　　　　　４．４８７６　　　　－　　８３．００　
　　　　　　　　１新加坡╱人民幣　　　　　４．８３４４　　　　＋　１８９．００　
　　　　　　　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６．６３０２　　　　＋　　７９．００　
　　　　　　　　１加元╱人民幣　　　　　　４．９５７０　　　　＋　２３７．００　
　　　　　　　　１人民幣╱林吉特　　　　　０．６０９７　　　　－　　３２．２０　
　　　　　　　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　９．５５２７　　　　－　４５５．００　
　　　　　　　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２．０９６６　　　　＋　３４４．００　
　　　　　　　　１人民幣╱韓元　　　　１６９．５０００　　　　－　　５２．００　
　　　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。（ｌｃ）

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