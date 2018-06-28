【聚焦人幣】人幣兌一美元中間價大貶３９１點子，七連跌

《經濟通通訊社２８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價７連跌，今報

６﹒５９６０，續創逾半年新低，較上個交易日大跌３９１點子，降幅創一年半來新低，上個交

易日報６﹒５５６９。

對於人民幣近期強勁跌勢，《中國證券報》發文稱這一波人民幣貶值未引發資本外流，中國

經濟有韌性、外匯儲備充足、匯率預期穩定，決定了人民幣跌勢可控，並無明顯貶值壓力。





貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６．５９６０ ＋ ３９１．００

１歐元╱人民幣 ７．６３８９ － ５２．００

１００日圓╱人民幣 ５．９９６６ ＋ ３７４．００

１港元╱人民幣 ０．８４０４ ＋ ５０．５０

１英鎊╱人民幣 ８．６６９７ － ６３．００

１澳元╱人民幣 ４．８５３０ ＋ ２７．００

１紐元╱人民幣 ４．４８７６ － ８３．００

１新加坡╱人民幣 ４．８３４４ ＋ １８９．００

１瑞郎╱人民幣 ６．６３０２ ＋ ７９．００

１加元╱人民幣 ４．９５７０ ＋ ２３７．００

１人民幣╱林吉特 ０．６０９７ － ３２．２０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ９．５５２７ － ４５５．００

１人民幣╱南非蘭特 ２．０９６６ ＋ ３４４．００

１人民幣╱韓元 １６９．５０００ － ５２．００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。（ｌｃ）

